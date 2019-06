Le MIT est en train d’accomplir notre rêve : une IA qui fait des pizzas

La pizza fait partie de ces plats qui ne laissent pas grand monde insensible et très peu de place au débat. A moins d’être intolérant au lactose ou bien de faire partie des hérétiques qui veulent mettre de l’ananas dessus, tout va bien. Il suffit de repenser à cet homme qui avait échangé 10 000 bitcoins pour une pizza si on veut se convaincre de la valeur du plat. Domino’s Pizza et Pizza Hut embrassent de leur côté complètement les nouvelles technologies. Mais ces entreprises n’ont pas réalisé à quel point elles pourraient elles aussi être mises en danger par l’émergence de l’IA.

Le MIT invente la pizza 2.0

Concrètement, les chercheurs du MIT et du QCRI ont mis au point un réseau neuronal baptisé PizzaGan (pour Generative Adversarial Network) qui est capable d’apprendre à faire des pizzas en regardant des photos. Après s’être entraîné avec des milliers de photographies de pizzas, l’intelligence artificielle peut désormais identifier une « Reine » d’une « Calzone » mais aussi identifier les différents ingrédients utilisés dans une pizza, identifier les différentes couches qui composent une pizza et dans quel ordre elles doivent être réalisées. Concrètement l’IA peut réaliser un guide de A à Z pour faire une pizza à partir d’une simple photo.

Les chercheurs ont découvert qu’avec des pizzas comptant deux ingrédients l’IA était capable de tout identifier correctement dans 88% des cas. Le niveau de précision baisse ensuite en fonction du niveau de détail.

Concrètement, un robot à même de faire une pizza n’est pas encore proche d’arriver. Notamment parce qu’il faudra aussi lui apprendre à cuisiner et à mettre une pizza au four. Mais le chemin est là et semble prometteur. Surtout, cette technologie d’identification des couches peut avoir d’autres usages, depuis la création d’un hamburger jusqu’aux créations de mode. Repas à suivre.