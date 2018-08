Le prochain Google Home serait doté d’un écran

Après avoir lancé une enceinte connectée abordable et une enceinte premium, Google préparerait un nouveau produit doté d’un écran qui sera similaire à l’Amazon Echo Show.

Après le Google Home, le Google Home Mini et le Google Home Max, la firme de Mountain View s’apprêterait à lever le voile sur une autre enceinte connectée. Et celle-ci serait dotée d’un écran.

C’est ce qu’indique les sources du média asiatique Nikkei. Celles-ci révèlent aussi que Google aurait l’intention de vendre au moins une première vague de 3 millions d’unités de cette nouvelle enceinte dotée d’un écran.

Google pourrait lancer un concurrent de l’Amazon Echo Show

Google couvre déjà presque tous les segments du marché des enceintes connectées, grâce au Home Mini, le plus abordable, le Google Home, qui rivalise avec l’Amazon Echo, et au Google Home Max, qui appartient au même segment que l’Apple HomePod.

Actuellement, Google Assistant est aussi présent sur des enceintes connectées dotées d’écrans. Cependant, celle-ci ne sont pas commercialisées par Google, mais par des partenaires comme JBL ou Lenovo.

Si pour le moment, les informations relayées par Nikkei ne sont pas officielles, le lancement de ce nouveau produit par Google serait tout à fait logique.

En lançant sa propre enceinte dotée d’un écran, Google pourrait mieux concurrencer la gamme d’Amazon, qui propose déjà l’Echo Show.

De plus en plus de choix s’offrent aux consommateurs qui veulent acheter des enceintes connectées. En plus des produits de Google et d’Amazon (ainsi que ceux des constructeurs qui utilisent les plateformes de ces deux entreprises), Apple a aussi commencé à commercialiser son enceinte HomePod cette année. Et Samsung a récemment profité de la présentation du Galaxy Note 9 pour lever le voile sur sa première enceinte : le Galaxy Home (dont le prix et la disponibilité n’ont pas encore été communiqués par l’entreprise).