L’écran du Google Pixel 4 serait l’un des plus fluides du marché

Le nouveau smartphone de Google sera présenté en octobre prochain, lors de la conférence Made by Google. Il viendra remplacer la gamme de Pixel 3, devenue notamment populaire pour le logiciel de traitement photo développé par la firme de la Silicon Valley. Vis-à-vis de ses caractéristiques, le Pixel 4 avait déjà pu mettre fin aux débats sur son design, alors que Google avait décidé de présenter un premier cliché du flagship, le 12 juin dernier.

Le smartphone semblait chercher à concurrencer le prochain iPhone XI, qui sortira quant à lui en septembre prochain. Mais du côté de son écran AMOLED, le terminal concurrencera One Plus et son One Plus 7 Pro, selon les dernières informations publiées par le média spécialiste 9to5Google.

Un écran digne des meilleurs en termes de fluidité

Le Pixel 4 devrait en effet posséder une fréquence de rafraîchissement des images des plus rapides. Annoncée à 90 Hz par 9to5Google, cette caractéristique le rapprocherait du One Plus 7 Pro, étant le seul à partager un tel niveau de puissance. Permettant une plus grande fluidité de lecture grâce à un affichage plus rapide, cela conduirait le smartphone à se montrer très agréable dans la gestion des applications de jeux vidéo.

Aujourd’hui, la plupart des smartphones du segment plafonnent à un niveau de 60 Hz. Le duel sera de vigueur avec la marque Razer avec le Razer Phone, un smartphone de gaming, capable de faire tourner des jeux à 120 Hz.

Disponible en deux versions, les Pixel 4 et Pixel 4 XL embarqueront une dalle à la technologie AMOLED, d’une définition respective Full HD+(2280x1080p) et Quad HD+ 3040x1440p). Leurs tailles seraient quant à elles comprises de 5,6 à 5,8 pouces pour le Pixel 4, et 6,2 à 6,4 pouces pour le Pixel 4 XL.

Une mémoire vive de 6 Go

Autre information présentée comme confirmée par nos confrères américains, au sujet de la mémoire vive de l’appareil. Embarquant conjointement un processeur Snapdragon 855, les deux versions possèderaient 6 Go de RAM. Leur modèle de premier prix posséderait une mémoire de 64 et 128 Go. Des variantes à 256 Go de stockage devraient aussi voir le jour

Des photos toujours plus belles avec le Pixel 4 ?

Comme annoncé, le Pixel 4 embarquera un double capteur photo à l’arrière du smartphone. Une nouveauté, vis-à-vis de la gamme de Pixel 3, qui n’embarquait qu’un seul module à l’arrière.

Aucune information très confirmée sur les caractéristiques des capteurs n’ont fait leur apparition. Selon les dernières rumeurs, la firme de Mountain View devrait par ailleurs laisser de côté la course aux mégapixels, et se fier à son logiciel de traitement d’image optimal. Le module devrait être constitué d’un capteur 12 et 16 MP.

Un assistant vocal évoluant « drastiquement »

Pour le reste des informations plus ou moins confirmées, le Pixel 4 devrait embarquer avec lui la nouvelle version de Google Assistant. Celle-ci permettra de faire évoluer « drastiquement » la rapidité des réponses du logiciel. De plus, cette nouvelle version devrait pouvoir suivre une conversation plus facilement, afin de détecter plus aisément une requête lui étant adressé.