Les néo-banques pour les pros ont leur nouveau concurrent : PayPal

Avec Mastercard, qui continue de vouloir propulser les fintech avec son programme « Express Fintech », PayPal vient de lancer une nouvelle carte bancaire pour les professionnels qui risque de poser problème pour les néo-banques pour les pros. En France, pays qui ne disposait pas encore du dispositif, la dernière nouveauté de la société financière s’adresse à tous les indépendants et PME qui souhaiteraient n’utiliser qu’un compte PayPal pour régler leurs achats.

Auparavant, le compte de la fintech pouvait déjà servir à régler des achats sur internet. Mais toutes les plateformes n’acceptaient pas de régler via PayPal, et il était impossible de réaliser des transactions dans des commerces physiques. PayPal poursuit le déploiement international de « PayPal Debit Mastercard », qui arrive dans cinq nouveaux pays dont la France.

L’offensive est limitée : un compte PayPal ne propose pas tous les services d’une banque en ligne comme Boursorama. Mais face aux néo-banques pour les pros, PayPal a quelque chose à tenter. D’autant plus qu’avec la France, c’est également les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et l’Autriche qui proposent l’offre. La carte bancaire PayPal compte tirer son épingle du jeu en concurrençant ses concurrents sur les prix.

PayPal, plus attractif qu’une banque en ligne ?

L’un des principaux chantiers populaires sur lequel PayPal travaille est bien évidemment le stockage et le partage de crypto-monnaies. Mais ces derniers mois, la société a continué à investir dans de nouveaux produits qui viennent offrir des fonctionnalités concurrençant largement les établissements classiques. Les offres bancaires les plus simples, comme celles des néo-banques, pourraient en ressentir des conséquences.

Début septembre, PayPal annonçait ainsi l’arrivée d’une offre de paiement en quatre fois (pour des paiements entre 30 et 600 €). Ce genre d’opération à paiement fractionné est un service qui pourrait plaire notamment aux petites entreprises, au lendemain d’une crise sanitaire qui aura laissé des séquelles sur les trésoreries.

PayPal a bien compris que le volet du crédit sera stratégique pour se placer. En plus de son offre « Pay in 4 » dévoilée à la rentrée, une solution de crédit baptisée « PayPal Credit » existe aussi, tout comme « Pay Later », qui permet de régler un achat après la réception du produit. En France, les seuls à proposer ces services sont des acteurs du monde bancaire : pour le paiement fractionner, on note la présence de Banque Casino avec Obvy ainsi que la startup Alma.

Une carte bancaire gratuite

En substance, la nouvelle carte bancaire de PayPal vise la gratuité. Elle ne demande aucun frais mensuels d’abonnement ni de frais de change. Les dépenses sont gratuites également, dans la limite du solde disponible. Seuls les retraits seront facturés d’une commission fixe.

Presse-citron propose un comparateur des meilleures cartes bancaires gratuites, mais ici, PayPal s’attaque avant tout aux néo-banques pour les pros. En France, à ce sujet, la principale pépite du nom de Shine s’est fait avaler par le groupe de Société Générale fin juin. En indépendant, Qonto continue de tracer sa route. Mais ses opérations de levée de capitaux l’entraînent à devoir accepter des prises de part étrangères, à l’image du chinois Tencent.