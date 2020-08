Les Tesla joueront bientôt de la musique d’ascenseur pour les piétons

Depuis le premier juillet 2019, toutes les voitures électriques et hybrides doivent être équipées d’un dispositif sonore leur permettant d’être entendues par les piétons quand elles se déplacent à une vitesse inférieure à 20 km/h. Ce dispositif AVAS (l’acronyme pour Acoustic Vehicle Alert Systems), qui répond à certaines normes en Europe, est destiné à renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes en ville. Il doit entre autres être indexé sur la vitesse et l’accélération de la voiture afin de rendre sa perception plus réaliste.

Depuis que cette réglementation est en place, tous les regards se sont tournés vers les constructeurs de voitures électriques afin d’observer comment ils prendraient en compte celle-ci, en fonction de leur identité et de leur standing. On sait par exemple que des marques Premium comme Mercedes ou BMW prennent la chose très au sérieux, et que Porsche a aussi répondu à sa façon, puisque la signature sonore de ses modèles, aisément reconnaissable, fait partie de son ADN.

Des Tesla pour ambiancer les rues

Restait à voir ce que ferait Tesla, quand on connait les idées souvent à contre-courant de son fantasque patron Elon Musk. Après avoir annoncé il y a quelques mois que ses voitures parleraient bientôt aux piétons, Musk a publié hier un drôle de tweet disant qu’une « nouvelle fonctionnalité Tesla à venir permettrait à ses voitures de jouer du « snake jazz » ou de la musique d’ascenseur polynésienne via ses haut-parleurs extérieurs, où que l’on aille ».

On n’en sait pas plus pour le moment, mais la tonalité du tweet laisse peu de place au doute, et présente cette fonctionnalité comme probable, voire imminente, ou en tout cas en cours de développement. Musk n’avait pas caché sa passion pour la musique d’ascenseur dans un précédent tweet, affirmant qu’elle était sous-cotée.

Même si l’on commence à être habitué aux fonctionnalités « inutiles » qui font aussi le charme des Tesla au fil des mises à jour, reste à savoir comment celle-ci pourra être implantée dans le respect des normes AVAS, ou si elle viendra en complément optionnel activable, espérons-le, sur demande.