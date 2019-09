Lime franchit le cap des 100 millions de trajets

Les trottinettes électriques font partie des tendances actuelles de la mobilité urbaine et Lime, basé à San Francisco, fait partie des acteurs incontournables dans ce domaine. Aujourd’hui, nous apprenons que la société vient de franchir le cap des 100 millions de trajets.

Les trottinettes de Lime sont proposées en libre-service sur une application mobile et l’un des arguments de celui-ci est le fait que ses utilisateurs évitent les embouteillages, les trajets en voiture et donc de polluer. D’après un billet de blog de l’entreprise, ces 100 millions de trajets ont permis d’éviter 40,2 millions de kilomètres de déplacements en voiture.

Une croissance rapide : de 50 millions à 100 millions en quelques mois

« Ce jalon témoigne de la croissance continue de l’entreprise et de l’adoption globale des e-scooters », a déclaré l’entreprise, cité par Digital Trends. Mais le plus impressionnant est la vitesse à laquelle Lime a franchi ces 100 millions de trajets. En effet, l’entreprise n’a franchi les 50 millions de trajets qu’il y a 5 mois, en avril 2019. Actuellement, Lime propose ses trottinettes dans 120 villes dans le monde, dont Lyon, Marseille et Paris.

Mais si les trottinettes électriques en libre-service peuvent effectivement décongestionner les villes et réduire la pollution causée par les déplacements, ces nouvelles entreprises font également l’objet de nombreuses controverses, notamment pour des raisons de sécurité. Ainsi, il y a 11 mois, face à celles-ci, Lime a décidé d’investir 3 millions de dollars pour une initiative visant à améliorer la sécurité de ses trottinettes électriques.

En tout cas, le franchissement rapide des 100 millions de trajets par les trottinettes Lime démontre la popularité de ce nouveau moyen de transport. Et cela ne serait pas étonnant que Lime dépasse les 200 millions de trajets assez rapidement, d’autant plus que l’entreprise bénéficie déjà d’un coup de pouce de la part de Google Maps (Alphabet fait également partie des investisseurs de cette startup).