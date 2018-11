Lime rappelle des trottinettes qui pourraient se casser quand elles roulent

Il y a une semaine à peine, la jeune pousse rappelait 2 000 trottinettes à cause d’un risque d’incendie, un retrait qui semblait plutôt impacter les États-Unis. Néanmoins, la série noire semble continuer pour Lime, qui a annoncé qu’il allait retirer d’autres véhicules des villes dans lesquelles il est présent, car ceux-ci pourraient se casser lorsqu’ils sont utilisés. Pour sa part, Lime n’a pas souhaité annoncer le pourcentage de sa flotte touché par ce rappel global. L’on ne sait pas non plus si et comment la France est impactée.

Lime aurait ce problème sur environ 20% de sa flotte

Le Washington Post a eu l’occasion de discuter avec un employé de Lime répondant au pseudonyme de Ted. Après avoir commencé à travailler pour la jeune pousse en tant que juicer (personne qui recharge les véhicules) au mois de juillet, celui-ci explique qu’il a remarqué que plus de 20% des trottinettes étaient abîmés au niveau de la planche centrale. Par conséquent, il pourrait suffire d’une course pour que celle-ci se casse et fasse tomber l’utilisateur, un accident qui pourrait être dangereux, surtout si le véhicule roule vite. Ted aurait alors tenté d’informer l’entreprise de sa découverte en envoyant un email auquel il n’a pas eu de réponse. De fait, il a publié un article portant sur le sujet sur Reddit, appuyant son texte de photos de trottinettes abîmées.

Pour sa part, le porte-parole de Lime a déclaré : « Nous étudions activement les rapports selon lesquels les trottinettes fabriqués par Okai pourraient se briser et nous travaillons en collaboration avec la Consumer Product Safety Commission des États-Unis et les organismes internationaux compétents pour aller au fond des choses […] La grande majorité de la flotte de Lime est fabriquée par d’autres sociétés et les trottinettes Okai déclassées sont remplacées par des trottinettes plus récentes et plus avancées, considérées comme les meilleures de leur catégorie en matière de sécurité. Nous ne prévoyons pas d’interruption de service ».

Pour sa part, Okai n’a pas souhaité commenter.

Il y a quelques jours, Lime a annoncé qu’il investissait 3 millions de dollars dans le cadre d’un programme visant à sécuriser l’utilisation de sa flotte par ses clients. De fait, l’initiative prévoit la remise de casques ainsi que la prise de parole lors d’une conférence sur la mobilité douce et la sécurité. Néanmoins, la startup n’a pas évoqué la sécurité de ses propres trottinettes électriques.

