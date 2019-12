Mercedes EQA : le déclinaison électrique du nouveau GLA en 2020

Mercedes lancera son EQA en 2020

Il y a quelques jours, le groupe Mercedes a officialisé son tout nouveau GLA, de deuxième génération donc, qui arpentera les routes européennes dans le courant de l’automne 2020. Un nouveau modèle davantage orienté SUV, qui s’accompagnera d’une déclinaison électrique. Pas question de proposer un quelconque « e-GLA » toutefois, puisque Mercedes a opté pour l’appellation « EQA ».

Ce dernier sera donc très (très) différent du concept éponyme présenté à l’occasion du salon de Francfort en 2017, puisque celui-ci s’apparentait alors à une berline compacte plutôt racée. Plus récemment, Mercedes a également exhibé ce qui s’apparente à une Classe S (du futur) 100% électrique.

Le petit frère du EQC

En 2020, il devrait donc être possible de mettre la main sur ce Mercedes EQA, petit frère du EQC, lui-même dérivé du Mercedes GLC, et dont notre essai complet est disponible à cette adresse. A l’heure actuelle, Mercedes n’a pas dévoilé pleinement ce nouveau véhicule électrique à venir, mais seulement son profil, très semblable à celui du nouveau GLA donc. Il s’agira donc de retrouver un petit SUV 100% électrique, un modèle particulièrement prisé par les automobilistes.

En effet, en 2020, outre l’Audi e-tron déjà disponible, on verra débarquer d’autres SUV zéro émission, avec notamment le Lexus UX 300e ou encore le Volvo XC40 Recharge, annoncé tout récemment, qui développera plus de 400 ch. A noter que ce futur Mercedes EQA sera « made in France« , puisque ce dernier sera assemblé dans l’usine de Hambach en Moselle. Une usine qui se charge déjà de l’assemblage d’une autre voiture électrique, à savoir la Smart ForTwo.

Reste à savoir maintenant quand sera disponible ce nouveau Mercedes EQA, et surtout à quel prix. Rappelons en effet que le modèle EQC est affiché à partir de 78 950 euros en France. La logique voudrait que le nouveau modèle à venir soit légèrement moins cher que l’actuel EQC. Affaire à suivre donc…