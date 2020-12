Nio donne rendez-vous pour trois grosses annonces le 9 janvier

À Shanghai, le constructeur automobile de la nouvelle vague, Nio, prépare un événement très important pour son avenir le 9 janvier prochain. À l’occasion du Nio Day, Qin Lihong, co-fondateur et président de NIO, dévoilera la première berline de la marque. Elle viendra certainement concurrencer la Tesla Model S alors que son design devrait rappeler l’ancien concept Nio ET Preview.

Nous ne nous attendons pas à une présentation dans laquelle il sera annoncé une commercialisation européenne, mais Nio est en voie de débuter ses exportations à Copenhague, potentiellement dès l’année prochaine, pour sa gamme actuelle de SUV électriques. Au Danemark, la capitale possède une législation bien stricte et les voitures 100 % thermiques seront retirés de la commercialisation dès 2023.

Jusqu’à présent, la nouvelle berline a réussi à préserver la confidentialité de ses caractéristiques. Mais certaines rumeurs chinoises convergent déjà pour affirmer que la voiture disposera d’un moteur de 400 kW (plus de 540 ch) avec une batterie de 100 kW pour une autonomie de 450 km théoriques.

Une nouvelle batterie et un nouveau système autonome

Le 9 janvier prochain sera aussi très marquant pour la présentation potentielle d’une nouvelle batterie de 150 kW chez Nio, la première qui devrait afficher une autonomie de 900 km. En dévoilant celle-ci, la marque viendrait s’inscrire dans la nouvelle catégorie de voitures électriques à plus de 700 km d’autonomie. Pour l’heure, ce niveau de performances n’a été annoncé que par Tesla et Lucid Motors.

En troisième, l’événement Nio Day pourrait être l’occasion de voir arriver la deuxième génération du pilote automatique, qui sera appelé NT2.0. Lui aussi s’est fait discret, et nous ne savons encore rien de son niveau de conduite.

En tout cas, Nio termine 2020 sur un record. Entre le mois d’octobre et de novembre, Nio ses ventes ont atteint leur plus haut avec 5000 exemplaires livrés. Au même moment en bourse, son titre augmentait de plus de 140 %, pour une hausse de 1286 % depuis son introduction. Une concurrence sérieuse pour Tesla, et bientôt pour Apple ?