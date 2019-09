Nissan : un SUV 100% électrique pour les gouverner tous ?

Vers un SUV Nissan 100% électrique de qualité ?

Nissan devrait prochainement officialiser son tout nouveau SUV 100% électrique, qui a déjà été présenté à certains revendeurs de la marque. Ce nouveau modèle compte ainsi cumuler une autonomie remarquable, avec des performances de tout premier ordre. Sur le segment, ce SUV signé Nissan entrera notamment en concurrence avec les Jaguar i-Pace, Tesla Model X, et autres Audi e-tron.

Concrètement, ce nouveau SUV électrique signé Nissan pourrait profiter d’une autonomie d’environ 480 km, mais il offrirait également d’excellentes performances, avec notamment un 0 à 100 km/h bouclé en moins de 5 secondes. Côté proportions, ce nouveau SUV a été qualifié de « compact » par tous ceux qui ont pu l’approcher, avec des dimensions rappelant le Nissan Rogue pour la partie extérieure, mais un intérieur plus proche d’un Nissan Murano.

Plus de 400 000 LEAF dans le monde

Evidemment, Nissan dispose d’une certaine expérience sur le marché de la voiture électrique, avec une LEAF qui est au top des ventes mondiales de véhicules électriques avec plus de 400 000 unités vendues depuis le lancement du premier modèle, en 2010, soit il y a bientôt dix ans déjà. Une Nissan LEAF disponible désormais en version e+ 3.Zero, plus performante et plus autonome.

En ce qui concerne son SUV, Nissan devrait être en mesure de lancer ce dernier en concessions à compter de la seconde moitié de l’année 2021. Il fera évidemment partie de la toute nouvelle génération de véhicules électriques du groupe, et sera développé sur une toute nouvelle plateforme. Il faudra toutefois se montrer patient pour découvrir de nouvelles informations concernant ce nouveau SUV électrique, mais en attendant, on peut toujours admirer des images du IMx Concept, présenté par le constructeur en 2017.

Rappelons pour conclure que Nissan a récemment fait la promotion de son système de conduite autonome ProPilot en intégrant ce dernier… dans une balle de golf ! Et force est d’admettre que c’est assez bluffant !