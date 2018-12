La nouvelle voiture électrique Volkswagen I. D. fuite en images

En ce moment, les débats sur le prix de l’essence fusent de toute part et il se pourrait bien que votre repas du réveillon de Noël soit justement pollué par votre oncle raciste à ce sujet. C’est donc le moment idéal pour réfléchir à se tourner vers une alternative plus verte : la voiture électrique.

Volkswagen prévoit justement d’en fabriquer des centaines de milliers dès l’année 2020, et le modèle qui devrait être présenté très bientôt a déjà ravi l’oeil de quelques journalistes américains avisés en avance. Ils ont décidé d’en tirer des concepts en 3D, basés sur leurs premières impressions.

Volkswagen I.D. : la voiture électrique grand public ?

Les images, que vous pouvez apercevoir en une de l’article, montrent que le véhicule sera équipé de 4 portes latérales et pourrait donc convenir à une famille type composée de deux adultes et deux enfants. Les couleurs choisies par le constructeur, noir et blanc, sont aussi passe-partout.

Contrairement au modèle haut de gamme de la marque, la I. D. Vizzion, l’automobile en question n’est pas une berline, mais semble tout de même relativement spacieuse. Elle dispose par ailleurs d’une grille d’aération à l’avant, juste sous le logo Volkswagen, et d’une autre ventilation sous la plaque d’immatriculation.

Fiche technique de la Volkswagen I.D.

Bien que l’on ne connaisse pas encore tous les détails techniques de la voiture, la Volkswagen I.D. devrait être disponible en trois versions, afin de pouvoir coller à toutes les bourses. La première aura une batterie de 48 kWh, pour une autonomie de 330 kilomètres.

Les deux autres modèles, qui devraient donc coûter plus cher à ceux qui en feront l’acquisition, pourront rouler jusqu’à 450 km pour le premier, contre 600 km pour le second. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 –disponible d’ici quelques semaines– peut être conduite pendant plus de 500 km sans interruption. Laquelle choisiriez-vous ?

