OnePlus 6T : OnePlus triche sur la taille des bordures dans une publicité

Dans un monde où tout est passé au peigne fin et soumis à l’œil averti des internautes et des experts, on a un peu de mal à comprendre la démarche de certains constructeurs qui continuent d’essayer de duper les consommateurs avec des techniques d’un autre âge, au lieu de jouer la carte de la transparence et de l’honnêteté. On se souvient de Huawei ou encore de Samsung qui avaient chacun menti sur les capacités de leurs appareils photos, en mettant en avant des photos faites en studio ou encore des benchmarks faussés de certains constructeurs, comme OPPO ou une nouvelle fois Huawei.

OnePlus triche sur les bordures de son OnePlus 6T dans une publicité

Cette fois, c’est un autre constructeur qui fait parler de lui, pour « tricherie », on pourrait même aller plus loin en employant les mots « duperie », voire « publicité mensongère ». OnePlus a en effet retouché la taille des bordures de son dernier OnePlus 6T, afin de les amincir. Dans certains angles de vue, on a même l’impression qu’elles sont inexistantes. Une démarche qui n’est pas très honnête avec les consommateurs qui feront le choix de ce smartphone, en se laissant séduire par la publicité.

D’autant que la publicité ne prévient pas que le OnePlus 6T présenté dans le clip n’est pas conforme à la réalité, comme c’est parfois le cas.

On a donc un peu de mal à saisir la démarche de OnePlus, car son 6T avait toutes les faveurs de la presse qui ne mettait en avant que ses caractéristiques impressionnantes, son design et ses performances. Pourquoi tout gâcher avec un bad buzz lié à une publicité mensongère ? Même en faisant de gros efforts, cela restera une énigme…

A moins que OnePlus souhaite s’asseoir sur le banc des accusés aux côtés d’Apple, poursuivi justement pour ce cas de figure, suite à la plainte de clients reprochant à la marque à la pomme d’avoir menti sur la taille de l’encoche des iPhone XS et XS Max et sur celle de la taille de leurs écrans.

Publicité de OnePlus, plutôt douteuse pour le dernier 6T