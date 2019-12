OnePlus 8 : les caractéristiques potentielles des trois versions

Désormais, OnePlus ne proposera plus deux, mais trois déclinaisons de son smartphone. Pour 2020, la marque chinoise souhaite revenir concurrencer le marché milieu de gamme, avec un tout nouveau OnePlus 8 Lite, qui pourrait afficher des caractéristiques empruntées au segment supérieur, au plus grand bonheur de ceux souhaitant changer leur smartphone au début de l’année prochaine.

Pour commencer à vous faire votre avis sur les différents produits en phase d’être commercialisés, voici l’ensemble des caractéristiques qui devraient accompagner la venue des différents OnePlus 8. Grâce à un leak publié sur Weibo, le « Twitter chinois », on en sait plus sur chacune des trois déclinaisons du smartphone. Penchons-nous sur chacune d’elles, tour à tour.

Ce que l’on sait du OnePlus 8 Lite

Commençons par celui qui figurera comme la grande nouveauté de chez OnePlus en 2020. Le OnePlus 8 Lite pourrait être lancé à 430 $, avec des équipements tout droit venus du segment supérieur.

Au programme, un écran OLED de 6,4 pouces ferait son arrivée, en proposant une caméra frontale incrustée par un poinçon, et non une « goutte », comme le OnePlus 7 le proposait. La résolution en 2400 x 1080 pixels serait très propre, accompagnée d’un taux de rafraîchissement en 90 Hz et une dalle Gorilla Glass 5.

Sur la partie technique, le OnePlus 8 Lite serait animé par le tout dernier processeur MediaTek Dimensity 1000, concurrent direct du Snapdragon 865. Cette information est encore à confirmer, mais il est pratiquement sûr que 8 Go de RAM seront proposés, et le smartphone se déclinera en version 128 et 256 Go.

Au niveau de la batterie, le module de 4000 mAh pourra être rechargé grâce à un port USB-C et une charge rapide de 30 W.

Les caractéristiques du OnePlus 8

Positionné un peu plus cher (il devrait être au cœur des ventes de la marque), le OnePlus 8 serait proposé à 472 $. Son écran serait légèrement plus grand, à 6,44 pouces, mais proposant les mêmes données de résolution et de taux de rafraîchissement. Pour autant, la dalle en verre serait une Gorilla Glass 6.

Dans son cœur, le smartphone sera compatible 5G : OnePlus sera la première marque à s’équiper de la nouvelle puce de Qualcomm, le Snapdragon 865, selon les dires des deux marques. Le OnePlus 8 s’équipera d’un capteur digital placé sous l’écran, ainsi qu’un module photo à la dotation généreuse : 60 mégapixels, 16 mégapixels et 12 mégapixels à l’arrière, et une caméra de 32 mégapixels à l’avant. La batterie et la recharge seront identiques à celles du OnePlus 8 Lite.

La meilleure fiche technique pour le OnePlus 8 Pro

Terminons par le haut de gamme, avec la généreuse dotation accordée au prochain OnePlus 8 Pro. Pour le coup, le prix est en nette augmentation, à 716 dollars. Mais son écran de 6,7 pouces avec bords incurvés propose une définition de 3180 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec deux caméras à l’avant. Ce module photo permettra notamment d’innover chez OnePlus, en proposant pour la première fois le déverrouillage facial sécurisé 3D.

La batterie, formée de deux modules pour afficher au total 4500 mAh, permettra d’alimenter le OnePlus 8 Pro à l’accent accordé à la photo. Au programme, le capteur longue focale proposera un zoom x10 au lieu de x5. Une version de 512 Go de stockage devrait être lancée, avec une mémoire vive de 12 Go. Le Snapdragon 865 5G serait toujours d’actualité, naturellement. Pour une durée rapide de recharge, le câble fourni proposera une récupération d’énergie à 50 W.