OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro : les fiches techniques se précisent

Après le Samsung Galaxy 20 et ses variantes, le Mi 10 et le Mi 10 Pro de Xiaomi, ainsi que la série P40 de Huawei, les fans d’Android attendent désormais la présentation du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro. Normalement, ces deux flagships de OnePlus devraient être dévoilés au mois d’avril. Et en attendant cette présentation, les fuites concernant ces appareils se multiplient sur la toile. Cette semaine, les fiches techniques présumées du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro ont été publiées par le compte Twitter Ishan Agarwal, une source de « leaks » qui a une assez bonne réputation.

Exclusive: They're coming! Here is the full specification list of the #OnePlus8 & 8 Pro. Seems like #OnePlus8Pro is gonna be a beast with 6.78" 120hz QHD+ Display and 48+48+8+5MP Camera Setup. Will have 30W Wireless Charging & IP68 Rating too. I'm so excited! #OnePlus8Series pic.twitter.com/j1AAo19q4J — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 25, 2020

D’après cette publication d’Agarwal, le OnepPlus 8 Pro aurait un écran de 6,78 pouces, avec une résolution QHD+ et de type Super AOMLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Quant au OnePlus 8, il aurait un écran de 6,55 pouces, avec une résolution FHD+, de type Super AMOLED avec un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Les deux appareils seraient disponibles en bleu, en noir et en vert, auraient un SoC Snapdragon 865 5G, et 8 Go ou 12 Go de mémoire RAM. Le OnePlus 8 Pro et le OnePlus 8 Pro auraient aussi la même caméra frontale de 16 mégapixels, en revanche, les combinaisons de caméras sur le dos seraient différentes :

Sur le dos du OnePlus 8 Pro, il y aurait deux caméras de 48 mégapixels, une caméra de 8 mégapixels et une caméra de 5 mégapixels.

Le OnePlus 8 n’aurait, quant à lui, que trois caméras sur le dos : une caméra de 48 mégapixels, une caméra de 16 mégapixels, et une caméra de 2 mégapixels.

Recharge sans fil et certification IP pour le OnePlus 8 Pro ?

De plus, le OnePlus 8 Pro serait certifié IP68 tandis que le OnePlus 8 n’aurait aucune certification en matière d’étanchéité. Et alors que la batterie de 4 510 mAh du OnePlus 8 Pro serait compatible avec la recharge sans fil, celle du OnePlus 8 ne serait compatible qu’avec la recharge via un câble.

Il est important de rappeler que pour le moment, il s’agit d’informations non officielles qui doivent être considérées avec une extrême prudence. Mais si les fiches techniques présentées par ce tweet d’Ishan Agarwal sont bien celles du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro, cela voudrait dire que la marque chinoise a finalement décidé d’adopter la recharge sans fil ainsi que la certification IP pour garantir l’étanchéité d’un appareil.

Sinon, il est à noter que cette nouvelle « fuite » ne fait pas mention du OnePlus 8 Lite. D’autres sources avaient suggéré qu’en plus du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro, la marque pourrait également lancer une version « Lite » avec une fiche technique plus modeste, mais un prix plus abordable.