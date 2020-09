OnePlus 8T : SoC Snapdragon 865+, écran 120 Hz et 4 caméras sur le dos ?

Après avoir lancé le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro il y a quelques mois, la marque chinoise devrait prochainement lancer de nouveaux modèles premium, le OnePlus 8T et le OnePlus 8T Pro. Et comme d’habitude, en attendant la présentation de ces deux nouveaux modèles, de nombreuses rumeurs circulent déjà à leurs sujets.

Il y a quelques jours, nos confrères d’Android Central ont même partagé des éléments de la fiche technique que l’un de ces modèles, le OnePlus 8T, pourrait avoir. Citant une source proche du dossier, Android Central indique que le OnePlus 8T aura un écran AMOLED de 6,55 pouces. Et alors que le taux de rafraichissement était de 90 Hz sur le OnePlus 8, le OnePlus 8T devrait avoir un taux de 120 Hz qui permettra d’avoir des animations plus fluides.

En ce qui concerne les caméras, OnePlus devrait équiper le OnePlus 8T d’un ensemble de quatre capteurs sur le dos, contre trois pour le OnePlus 8. Il s’agirait d’une caméra principale de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 16 mégapixels, d’un macro de 5 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels pour les photos en mode portrait. Le OnePlus 8 avait également une caméra principale de 48 mégapixels, mais celui du OnePlus 8T serait un nouveau capteur plus performant.

Sinon, le OnePlus 8T aura également un meilleur processeur, par rapport à son prédécesseur. Android Central indique que l’appareil devrait utilise le nouveau SoC Snapdragon 865+ de Qualcomm. Par rapport au Snapdragon 865, qui est utilisé par la majorité des appareils haut de gamme de 2020, celui-ci bénéficie de quelques améliorations, en particulier pour les jeux vidéo. Ce SoC Snapdragon 865+ serait accompagné d’une mémoire RAM de 8 Go, et d’un stockage interne de 128 Go. Et normalement, le OnePlus 8T devrait sortir avec une version basée sur Android 11 d’Oxygen OS.

A priori, le design du OnePlus 8T devrait être quasiment le même que celui du OnePlus 8. Mais comme vous l’aurez remarqué, l’appareil profitera de quelques petites améliorations intéressantes au niveau de la fiche technique (meilleure caméra, meilleur écran et meilleur processeur).

OnePlus travaillerait aussi sur de nouveaux smartphones abordables

Pour rappel, cette année, en plus de ses porte-étendards, OnePlus a lancé un smartphone milieu de gamme : le OnePlus Nord. Cet appareil a été conçu par la marque chinoise pour ceux qui veulent avoir un smartphone de qualité, mais pour qui le OnePlus 8 ou le OnePlus 8 Pro sont trop chers.

Et visiblement, ce n’est qu’un début, car des rumeurs circulent déjà au sujet d’autres smartphones abordables ou même low cost que OnePlus serait en train de développer. L’un de ces modèles est particulièrement intéressant : un smartphone dont le nom de code serait Clover.

Ce modèle est intéressant, car d’après les rumeurs, il utiliserait un processeur de la série 4 de Qualcomm. Or, cette série est généralement utilisée par des smartphones très abordables qui coûtent moins de 250 euros, comme le Galaxy A20s de Samsung.

Pour le moment, il faut encore considérer ces rumeurs avec une extrême prudence. Mais il serait tout à fait logique que OnePlus propose plus de smartphones milieu de gamme ou d’entrée de gamme étant donné la popularité de ces catégories d’appareils dans le monde. Sinon, en 2021, même les modèles abordables pourront avoir la 5G. En effet, Qualcomm vient d’annoncer un nouveau processeur qui devrait permettre aux constructeurs de proposer des modèles 5G à moins de 250 euros.