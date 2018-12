OnePlus veut être premier sur la 5G (en Europe) en 2019

OnePlus, pionnier sur la 5G en Europe ?

Hier, Qualcomm officialisait sa nouvelle puce Snapdragon 855, qui sera intégrée aux flagships 2019 sous Android, et qui ouvrira notamment la voie à la 5G. Quelques heures plus tard, c’est Samsung, qui confirmait la disponibilité d’ici la mi-2019, d’un premier smartphone 5G en partenariat avec l’opérateur Verizon. Du côté de chez OnePlus, on a tenu à rappeler que la marque sera la première à proposer un smartphone compatible avec le réseau 5G en Europe.

En effet, lors de l’annonce du OnePlus 6T (dont notre test est disponible ici), avec son partenaire Qualcomm, OnePlus avait déjà évoqué la disponibilité rapide d’un premier smartphone 5G. Visiblement, la marque chinoise souhaite devenir l’ambassadrice de ce nouveau réseau mobile à venir, et promet désormais qu’elle sera la première à dégainer un smartphone compatible en Europe.

Pour cela, OnePlus s’appuiera sur l’opérateur britannique EE, qui devrait lancer la 5G dans un peu plus d’une quinzaine de villes en 2019. Evidemment, le smartphone en question sera également équipé de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 855, tout juste annoncée. Selon les rumeurs, ce OnePlus 5G ne serait pas le futur OnePlus 7, et le groupe proposerait alors deux types de smartphones bien distincts.

Rappelons au passage que OnePlus va présenter ce mardi son tout nouveau projet, issu d’une collaboration avec McLaren. A cette occasion, un événement #SaluteToSpeed se tiendra directement dans les locaux du constructeur automobile. OnePlus devrait évidemment y présenter un nouveau smartphone, avec l’accent mis sur la « vitesse ». Si certains tablent sur un OnePlus 6T boosté, avec notamment 10 Go de RAM, d’autres estiment que OnePlus pourrait prendre tout le monde de court, et dévoiler déjà ce fameux smartphone paré pour la 5G.

Presse-Citron sera évidemment sur place pour découvrir le premier projet issu de cette étonnante collaboration.