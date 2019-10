Porsche Taycan 4S : la gamme s’agrandit avec une nouvelle version

Lorsque la nouvelle Porsche Taycan, le premier véhicule électrique de Porsche, a été annoncée, si elle semble avoir fait l’unanimité des éloges sur son look et ses performances, ce n’est pas le cas de sa tarification. Il faut dire que les deux premiers modèles dévoilés, la Turbo et la Turbo S, se situaient tout en haut de la gamme, avec des prix se situant entre 155.000 et 185.000 euros sans compter d’éventuelles options.

Mais on sait que la stratégie de Porsche consiste généralement à lancer d’abord les modèles les plus chers pour ensuite étendre ses gammes vers le bas, donc des versions plus abordables. On attendait donc avec une certaine impatience d’autres annonces, sachant que les gammes de la marque se déclinent souvent dans les versions « de base » puis « S » et « S4 », situées en-dessous des Turbo et Turbo S.

Porsche Taycan 4S, deux motorisations moins puissantes

C’est donc dans cette logique et sans grande surprise que le constructeur de Stuttgart vient d’annoncer la version 4S de sa Taycan. Principale différence, une motorisation moins puissante. Le nouveau modèle sera donc disponible avec deux tailles de batterie, la batterie Performance jusqu’à 390 kW (530 chevaux) ou avec la batterie Performance Plus jusqu’à 420 kW (571 chevaux). On note que les jantes sont également inédites, différentes de celles des modèles Turbo et Turbo S. Les performances restent de haut niveau puisque le 0-100 km/h départ arrêté est abattu en 4 secondes (0-60 miles en 3,8 secondes) contre 3,2 pour le Taycan Turbo et 2,8 pour le Turbo S.

Concernant l’autonomie et les tarifs, le Taycan 4S est annoncé pour 407 et 463 km selon la version, avec un prix qui démarre à 108.632 euros. Il est probable que la gamme continuera à s’étendre vers le bas avec des versions « de base » et « S » qui devraient arriver plus tard, avec un tarif d’entrée qui pourrait s’approcher de ce qui avait été annoncé il y a un an. Le Taycan 4S est disponible à la commande avec une livraison prévue au printemps 2020.