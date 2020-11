La Porsche Taycan bat un nouveau record du monde

La Porsche Taycan vient tout juste de décrocher un tout nouveau record du monde. Le Guinness World Records été là pour l’approuver. La Taycan détient désormais le record du monde du plus long drit avec un véhicule électrique. Sur le circuit allemand d’Hockenheimring, le pilote Dennis Retera est parvenu à réaliser un drift de 55 minutes ! À une vitesse moyenne de 42 km/h.

Quel modèle a été utilisé ?

La Taycan rear-wheel-drive utilisée pour atteindre ce record n’est pas encore commercialisée dans la plupart des pays où Porsche est implanté. C’est donc un modèle chinois qui a été utilisé pour l’occasion. Le contrôle technique du véhicule a lui été mené par DEKRA une société européenne d’inspection des véhicules. C’est même Denise Ritzmann ancienne championne de drift, actuelle employée de DEKRA qui a réalisé le contrôle.

Dans son communiqué, Porsche écrit : « Le GPS et les capteurs de vitesse de lacet à l’intérieur du véhicule ont été utilisés à des fins de documentation, tout comme une caméra installée sur le toit de la tour de contrôle de la piste, avec laquelle le parcours du record a été filmé ». Finalement, Joanne Brent, juge du Guinness World Records, a donné son verdict en désignant Porsche comme nouveau détenteur de ce record. À dire vrai, personne n’a encore essayé de drifter longtemps avec une voiture électrique, Porsche s’approprie donc le mérite d’avoir essayé et place donc un premier objectif pour le prochain… Et pourquoi pas Tesla ?

Quoiqu’il en soit, 55 minutes de drift avec une Porsche Taycan, quelque soit le modèle, reste un véritable exploit. Les personnes ayant eu l’occasion de tester ce véhicule vous dirons à quel point il est difficile de faire partir ne serait ce que légèrement cette voiture. Mais alors tourner sans s’arrêter pendant 55 minutes, c’est fort.

Désormais, qui arrivera-t-il à battre ce record établi par Porsche ? Je met une pièce sur Tesla qui adore la compétition et notamment quand il s’agit de la Taycan.