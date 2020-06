Qualcomm : quelles améliorations pour les scanners d’empreintes digitales ?

La société américaine Qualcomm est surtout connue pour ses SoC pour les smartphones (comme le Snapdragon 865 qui est le processeur utilisé par le Mi 10 Pro de Xiaomi et l’Oppo Find X2). Mais celui-ci fournit aussi d’autres composants, comme les modems 5G (qui seront bientôt utilisés par Apple), ainsi que les scanners d’empreintes digitales.

Actuellement, les scanners d’empreintes digitales proposées par Qualcomm sont déjà très avancés. Ceux-ci peuvent être intégrés aux écrans des smartphones, ce qui permet aux constructeurs de proposer des dispositifs d’authentification plus pratiques que les scanners placés sur le dos d’un mobile, ou sur un bouton.

Des capteurs biométriques encore plus pratiques en 2021 ?

Néanmoins, l’entreprise prévoirait encore des améliorations, qui devraient arriver sur les smartphones qui sortiront en 2021. Du moins, c’est ce qui est suggéré par un article récemment publié par le site Gizmochina.com. Celui-ci relaie des rumeurs qui circulent sur le réseau social Wiebo et qui indiquent que ce nouveau scanner d’empreintes digitales développé par Qualcomm aurait une surface plus large (la surface sur l’écran sur laquelle on peut placer le doigt pour déverrouiller l’appareil), ainsi qu’une augmentation de la vitesse de traitement. La source indiquerait aussi que normalement, ce nouveau scanner d’empreintes sera proposé par Qualcomm avec le futur Snapdragon 875, le SoC qui équipera normalement les smartphones haut de gamme en 2021.

Et en attendant ce nouveau dispositif qui arriverait en 2020, Qualcomm devrait également proposer un autre scanner d’empreintes digitales qui, d’après Gizmochina, pourrait être utilisé par le Galaxy Note 20 de Samsung. Sa particularité ? D’après le site, ce dispositif serait en mesure de scanner deux empreintes digitales en même temps, ce qui signifie que l’utilisateur devrait être en mesure de paramétrer l’appareil pour que celui-ci requière deux empreintes au lieu d’une pour déverrouiller l’écran (pour plus de sécurité ?). Mais bien entendu, ces informations ne sont pas officielles. De ce fait, celles-ci sont pour le moment à considérer avec une certaine réserve.

Sinon, pour rappel, le Galaxy Note 20 de Samsung devrait normalement être officialisé au mois d’aout. Et actuellement, quelques rumeurs circulent déjà au sujet de l’appareil. L’une de ces rumeurs suggère que le Note 20 pourrait avoir un processeur plus performant que celui du S20. Une autre rumeur indique que le Galaxy Note 20+ pourrait avoir une caméra principale de 108 mégapixels ainsi qu’un zoom x50.