Quelles sont les séries les plus influentes des 10 dernières années ?

Le site Indiewire vient de publier un classement très large mais aussi particulièrement polémique. Une liste de 50 séries, sorties entre 2010 et 2019. L’objectif ? Déterminer quelles sont celles qui resteront dans l’histoire. Celles dont on se souviendra encore dans 10 ans. Sans surprise, le résultat ne plaira pas à tout le monde. Les critères retenus par le média américain ? Une stabilité artistique et un vrai impact culturel.

Un classement surprenant de séries

Tout en haut de cette liste, on ne trouve pas Game of Thrones, comme auraient sans doute pu le penser certains. Mais la série n’y figure même pas. Pas même une place dans le top 50 pour la série de HBO. Si on peut comprendre une sanction pour une ultime saison à côté des clous, l’absence de la série aurait tendance à être choquante. Mais on ne trouve pas non plus d’autres « monstres sacrés » dans cette liste. Il n’y a pas non plus Stranger Things, Mad Men bénéficie simplement d’une mention honorable, Peaky Blinders est aux abonnés absents tout comme Narcos ou Westworld. Bref, une sélection qui surprend. Surtout, il ne s’agit pas d’une question d’époque de diffusion puisque les plutôt récents Killing Eve ou Russian Doll y figurent, à raison.

Mais tout n’est pas non plus à jeter dans ce programme. Notamment parce que le top 3 possède de sacrés atouts. C’est l’incroyable « The Leftovers » qui domine, suivi du génial Fleabag (imité par La Mouche en France), alors que Breaking Bad termine le podium.

Le reste du top 10 est plus inégal, mais on apprécie aussi la présence d’Atlanta ou Park And Recreations, signes d’une vraie ouverture artistique. Pour le reste, c’est comme toujours, il y aura des mécontents. Quelles sont les séries les plus convaincantes de la décennie selon vous ? Donnez-nous votre propre classement dans les commentaires.