Résumé Summer Game Fest 2020 – Toutes les infos, les dates, heures, événements et les principales annonces

Summer—Game—Fest. Non, ce n’est pas le nom de la dernière compilation musicale de la radio à la mode qui arrivera cet été. Ce n’est pas non plus un festival de musique. C’est bel et bien le nom d’un événement autour du jeu vidéo. Et plus précisément, d’un festival, car ce dernier va durer quatre mois (rien que ça). Pour vous permettre de vous y retrouver un peu plus, comprendre pourquoi ce premier événement arrive en 2020, quels sont les enjeux, les dates clés à retenir, ainsi que les principales annonces, nous vous proposons un grand récapitulatif.

– Qu’est-ce que le Summer Game Fest ?

– Pourquoi organiser ce premier Summer Game Fest en 2020 ?

– Quel est le déroulement de cet événement ?

– Quelles sont les dates à retenir et à surveiller ?

– Quelles sont les premières annonces pour le moment ?

Le Summer Game Fest est un événement qui se déroulera au cours des mois de mai, juin, juillet et août 2020 pour couvrir une grande partie de l’actualité de l’industrie du jeu vidéo. Annonce des nouveaux jeux, présentation de jeux à venir, événements en ligne, informations, événements dans les jeux actuels et plus encore. Cet événement est orchestré par Geoff Keighley, le fameux producteur des Game Awards et host de plusieurs conférences dans le milieu du jeu vidéo (comme la conférence d’ouverture de la Gamescom).

L’année 2020 devait être une année historique pour l’industrie du jeu vidéo. Sept ans après le lancement simultané de la PS4 et de la Xbox One, une nouvelle génération de consoles doit arriver pour la fin de l’année. Ainsi, tout au long des douze mois de l’année 2020, nous aurions dû avoir de belles conférences, de belles annonces de la part des constructeurs (Sony et Microsoft), mais également de la part des éditeurs pour nous dévoiler les jeux de demain. Hélas, avec la crise du Covid19 et plus de la moitié de la planète confinée chez elle, les plans ont drastiquement évolué. Et, les gros événements, logiquement annulés. Que ce soit l’E3, le plus gros salon de jeux vidéo au monde, la Gamescom, le Tokyo Game Show ou bien encore la Paris Games Week, tous ces événements n’auront pas lieu en 2020. Alors que la Gamescom et le Tokyo Game Show ont d’ores et déjà annoncé qu’une édition digitale de leur événement sera tout de même au programme, l’ESA (l’Entertainement Software Association), organisateur de l’E3, prévoyait de faire un « E3 Online ». Mais apparemment, c’est un autre accord qui fut trouvé avec le producteur Geoff Keighley (qui ne devait pas se rendre à l’E3 cette année). Puisque l’E3 Online fut annulé et quelques jours plus tard nous apprenions l’existence du Summer Game Fest. Cet événement a donc pour seul but de couvrir l’actualité next-gen et remplacer l’E3.

La communication autour du Summer Game Fest est tout de même assez confuse. L’événement se déroule sur quatre mois et propose déjà des rendez-vous pour les mois de mai, juin, juillet et août. Cependant, lors de son annonce, nous avons pu découvrir une image assez intéressante. On pouvait découvrir qu’il s’agissait du « lineup » de la « Phase 1 » du Summer Game Fest. Problème ? Nous ne savons pas quand démarre la phase une, quand elle s’arrête ni combien de phases nous allons avoir au total. De plus, nous ne connaissons pas non plus que représentent les marques sur cette affiche promotionnelle. Des conférences ? L’annonce de jeux inédits ? La présentation de jeux déjà annoncés ? Des événements in-game ? Pour le moment, il est un peu trop tôt pour confirmer cela. En tout cas, sur le site officiel du Summer Game Fest, des événements sont déjà prévus pour les quatre prochains mois.

Concernant ce premier lineup, nous pouvons voir que 16 marques assez importantes de l’industrie du jeu vidéo sont présentes. Est-ce qu’elles vont participer à une conférence de PlayStation et/ou Xbox ? (Ubisoft n’est par exemple pas présent, mais un aperçu d’Assassin’s Creed Valhalla était au programme de l’Inside Xbox de jeudi dernier). En tout cas, en attendant de voir ce que ces marques préparent, voici ce que nous pouvons attendre d’elles.

2K Games : Bioshock, Mafia, Borderlands

Activision : Call of Duty, Crash Bandicoot

Namco Bandai : Dragon Ball Z, The Dark Chronicles

Bethesda : The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein

Blizzard : Wow, Warcraft, Overwatch 2

Bungie : Destiny 2

CD Projekt : CyberPunk 2077

Digital Extremes : Bioshock

Electronic Arts : FIFA, Les Sims, Madden, Need For Speed, Battlefield…

PlayStation : PS5, God of War, Spiderman, Horizon Zero Dawn, The Last Of Us Part II…

Private Division : The Outer Worlds

Riot Games : League of Legends, Valorant

Square Enix : Final Fantasy VII Remake, Tomb Raider, Marvel’s Avengers

Steam : Événements sur Steam

Warner Bross : Batman, LEGO Star Wars, RPG Harry Potter

Xbox : Xbox Series X, Halo Infinite, Hellblade 2, Forza Motorsport 8

Dès le mois de mai et jusqu’au mois d’août, il y aura plusieurs dates à cocher sur notre calendrier pour ne rien rater des événements autour du jeu vidéo. Voici une liste pour mieux vous y retrouver !

MAI

07 MAI – Inside Xbox : Les premiers gameplay des jeux next-gen (17h)

– Inside Xbox : Les premiers gameplay des jeux next-gen 12 MAI – Sunrise 01 : Un jeu surprise annoncé par Geoff Keighley (18h)

JUIN

11 JUIN – EA Play Live : Electronic Arts dévoile son futur (01h)

– EA Play Live : Electronic Arts dévoile son futur 11 JUIN – Night City Wire : Un événement pour en découvrir un peu plus sur CyberPunk 2077 (Aucune heure pour le moment) .

– Night City Wire : Un événement pour en découvrir un peu plus sur CyberPunk 2077 9 AU 14 JUIN – Steam Game Festival : Jouez aux prochains jeux PC sur Steam et faites votre liste de souhaits

JUILLET

11 JUILLET – Tennocon 2020 : Un événement annuel dédié à Warframe de Digital Extremes (Aucune heure pour le moment) .

AOÛT

24 AOÛT – Open Night Live : La cérémonie d’ouverture de la Gamescom avec pas mal d’annonces et de surprises (20h)

[MÀJ] 9 MAI 2020

Pour le moment, les annonces que nous pouvons retenir de ce Summer Game Fest sont :

06 MAI 2020 – Le nouveau trailer de The Last Of Us Part II – Bien qu’il ne fasse pas parti des annonces officielles du Summer Game Fest, cela reste un événement qui coïncide avec le lancement du festival. L’occasion pour les joueurs de découvrir le « Story Trailer » du jeu de Naughty Dog qui arrivera le 19 juin 2020 en exclusivité sur PS4.

07 MAI 2020 – Microsoft dévoile les premiers jeux de la Xbox Series X. Une dizaine de titre comme Bright Memory Infinite, The Medium, Call of the Sea ou encore Dirt 5. Un rendez-vous de 45 minutes pour dévoiler les premiers jeux modestes de la future console de Microsoft (plus d’infos avec un résumé des annonces juste ici).