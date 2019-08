Samsung Galaxy Book S : un PC avec SoC Snapdragon et une autonomie de 23 heures

En plus du Galaxy Note 10 et du Galaxy Note 10 Plus, Samsung a également présenté un nouvel ordinateur, le Galaxy Book S. Bien qu’il s’agisse d’un PC, le Galaxy Book S utilise une plateforme Qualcomm normalement conçue pour les smartphones. Cela signifie que comme les smartphones, cet ordinateur peut se connecter à la 4G en permanence, rester allumé en permanence, et offrir une meilleure autonomie par rapport aux ordinateurs classiques. Et avec ce modèle, Samsung met principalement l’accent sur la mobilité.

« Le Galaxy Book S associe les meilleures fonctionnalités de mobilité proposées par Samsung aux solutions de productivité de pointe de Microsoft et aux capacités de performance de Qualcomm Technologies pour offrir la meilleure expérience de productivité mobile disponible actuellement », explique DJ Koh, le patron de la mobilité chez Samsung.

Plus précisément, le Samsung Galaxy Book S utilise un SoC Qualcomm Snapdragon 8cx (combiné à 8 Go de RAM et 256 ou 512 Go de mémoire interne extensible) qui, d’après les explications du fournisseur, « combine le meilleur du smartphone avec la puissance et les performances d’un ordinateur portable haut de gamme dans des facteurs de forme ultra-minces et sans ventilateur pour offrir une expérience informatique supérieure ‘Toujours connectée’. »

Grâce à cette plateforme, l’appareil propose ainsi une autonomie exceptionnelle correspondant à « jusqu’à » 23 heures de lecture vidéo en continu.

L’appareil est doté d’un écran tactile (13.3’’, FHD, TFT, 16:9) qui supporte le multitouch. Il a un design ultrafin, avec un poids de seulement 0,96 kg.

Et bien entendu, la connectivité LTE est au rendez-vous, grâce à une fente pour carte Nano SIM.