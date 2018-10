Samsung : de nouvelles révélations sur Galaxy S10 et le smartphone pliable

Trois Samsung Galaxy S10 pour 2019 ?

Si l’on en croit le rapport de Bloomberg, la compagnie coréenne aurait prévu trois modèles différents pour son prochain Galaxy S10, mais tous seraient équipés d’un lecteur d’empreintes sous l’écran.

De fait, le premier modèle n’embarquerait pas d’un écran AMOLED incurvé sur les côtés, contrairement aux autres smartphones. Il est également prévu que ce dernier soit le plus accessible, financièrement, de la gamme. Quant au second, il bénéficierait de trois capteurs situés à l’arrière ainsi que d’un écran OLED incurvé sur les côtés. L’on peut supposer que l’écran sera entièrement sans bordures comme le Xiaomi Mi Mix 3 puisque le capteur d’empreinte et l’appareil photo avant seraient situés directement sous l’écran. Pour rappel, le concurrent chinois de Samsung a dévoilé hier son dernier-né, un smartphone qui propose un mécanisme de tiroir cachant les caméras avant. Enfin, le dernier Galaxy S10 serait tout simplement plus grand que la version classique.

Si Samsung dévoilait effectivement trois modèles, nul doute cette configuration ne serait pas sans rappeler celle qu’Apple a choisie lors de sa keynote de septembre. En effet, la marque à la pomme a dévoilé l’iPhone XR, le plus accessible de sa gamme, ainsi qu’un modèle classique et un modèle plus imposant, les iPhone XS et XS Max. Il se pourrait également que les smartphones en question n’embarquent pas de port jack.

Un écran pliable avec une diagonale de 7 pouces ?

Baptisé Winner en interne, le smartphone pliable de Samsung devrait voir le jour dès l’an prochain, si la compagnie n’accuse pas de retard. De fait, il se pourrait bien qu’il soit dévoilé dès la Samsung Developer Conference, c’est-à-dire le 7 du mois prochain. Néanmoins, ce n’est pas encore certain, si bien que seuls quelques éléments sur la conception et l’interface du mobile pourraient être présentés au public.

De fait, le smartphone du futur devrait se déplier comme on ouvre un portefeuille, mais sans pour autant intégrer un capteur d’empreinte, une technologie difficile à adapter à l’écran pliable. Quant à ce dernier, il pourrait avoir une taille de 4 pouces pour 7 en diagonale lorsqu’il est ouvert.

