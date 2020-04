Samsung lance les versions 5G du Galaxy A51 et du Galaxy A71

2019 est considéré comme l’an zéro de la 5G, durant laquelle les premiers modèles prenant en charge cette technologie sont arrivés sur le marché. Et en 2020, la 5G devient la norme sur les appareils haut de gamme. En même temps, celle-ci arrive également petit à petit sur les modèles milieu de gamme qui sont plus abordables. Par exemple, Samsung vient de dévoiler le Galaxy A51 5G et le Galaxy A71 5G aux États-Unis.

Pour rappel, le Galaxy A51 et le Galaxy A71 sans 5G étaient déjà disponibles sur le marché. Et avec ces nouvelles versions 5G, Samsung cible les personnes qui ne veulent pas acheter un smartphone premium comme le Galaxy S20, mais qui souhaitent cependant profiter de la 5G.

Pourquoi est-ce important ? Chaque année, les présentations des nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy S et les Galaxy Note, font partie des événements les plus importants dans le monde de la tech. Pourtant, en termes de ventes, les smartphones milieu de gamme sont aussi importants que les smartphones premium.

Par exemple, d’après une étude d’Omdia, les smartphones Samsung les plus populaires en 2019 n’étaient pas les Galaxy S ou les Galaxy Note, mais le Galaxy A10, le Galaxy A50 et le Galaxy A20, qui auraient fait l’objet de 30,3 millions, 24,2 millions et 23,1 millions d’expéditions. Et le smartphone Xiaomi le plus populaire en 2019 n’était pas le Mi 9, mais le Redmi Note 7.

La 5G débarque sur les smartphones milieu de gamme

Normalement, d’autres smartphones abordables, mais équipés de modem 5G devraient arriver sur le marché, cette année. En effet, Qualcomm propose des puces pour smartphones milieu de gamme, mais qui prennent en charge cette technologie.

Ce fournisseur ne s’attend néanmoins pas à une disparition de la 4G, dans un avenir proche. « La 4G restera un domaine prioritaire pour Qualcomm Technologies pour des régions comme l’Inde, où elle restera une technologie clé pour la connectivité », avait déclaré Rajen Vagadia, vice-président et président de Qualcomm India Pvt. « Notre objectif est de permettre à nos partenaires de continuer à créer des solutions qui offrent un accès de connectivité transparent et des expériences mobiles exceptionnelles, sur lesquelles les consommateurs peuvent compter. »