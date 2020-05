Samsung s’apprête à lancer un concurrent d’Apple Card

Comme Apple, Samsung va étendre ses services de paiement en proposant une carte débit. Pour rappel, le géant coréen propose déjà un équivalent d’Apple Pay sur ses smartphones. Celui-ci permet de faire des paiements dans les enseignes physiques en utilisant les technologies NFC ou MST. Et cette année, Samsung proposera également un concurrent de l’Apple Card aux États-Unis.

Cela a été annoncé dans un communiqué de presse par Sang Ahn, le responsable de Samsung Pay en Amérique du Nord. « Plus que jamais, les services financiers mobiles et les outils de gestion de l’argent joueront un rôle encore plus important dans notre vie quotidienne tout en ouvrant de nouvelles possibilités. Comme première étape de cette vision plus large, Samsung, en partenariat avec SoFi (ndlr, une entreprise spécialisée dans la fintech), présentera cet été une nouvelle expérience Samsung Pay avec une carte de débit innovante soutenue par un compte de gestion de trésorerie. Nous sommes ravis de partager plus de détails dans les semaines à venir », indique le responsable.

Pour le moment, on ne sait pas exactement comment cette carte va fonctionner. Mais celle-ci se positionnera certainement comme un concurrent de l’Apple Card qui est proposé par Apple en partenariat avec la banque Goldman Sachs (cette banque a déjà évoqué la possibilité de proposer le même service dans d’autres pays).

Huawei et Google pourraient également se lancer

En réalité, ce type de service pourrait bien devenir une nouvelle tendance chez les fabricants de smartphones. Il y a quelques semaines, Huawei aurait dévoilé une nouvelle carte appelée Huawei Card en Chine, en partenariat avec la banque Union Pay.

Et de son côté, Google développerait aussi un service similaire. Au mois d’avril, le site TechCrunch a publié des images présumées de cette carte et se l’interface qui permet de contrôler celle-ci sur un smartphone.

Leaked pics reveal Google smart debit card to rival Apple’s https://t.co/Jd1PmOFajI by @joshconstine pic.twitter.com/3SCAzddTrh — TechCrunch (@TechCrunch) April 17, 2020

D’ailleurs, Google ne dément pas tout à fait l’information selon laquelle il développe un concurrent de l’Apple Card. Lorsque la firme de Mountain View a été interrogée par TechCrunch, voici ce que celle-ci a répondu : « Nous étudions comment nous pouvons établir des partenariats avec des banques et des coopératives de crédit aux États-Unis pour offrir des comptes de chèques intelligents via Google Pay, en aidant leurs clients à bénéficier d’informations utiles et d’outils de budgétisation, tout en conservant leur argent dans un compte assuré par la FDIC ou la NCUA. Aujourd’hui, nos principaux partenaires sont Citi et Stanford Federal Credit Union, et nous sommes impatients de partager plus de détails dans les mois à venir. »

Mais pour le moment, les cartes de Google et de Samsung ne seraient donc prévues que pour les États-Unis.