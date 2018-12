Samsung sur le marché des drones en 2019 ?

Un brevet surprenant pour Samsung

Quand on parle de Samsung, ce sont en général les smartphones ou encore les téléviseurs connectés qui viennent à l’esprit pour la marque sud-coréenne. Bien entendu, elle possède un catalogue bien plus large. On sait que l’entreprise a notamment des ambitions du côté de la voiture autonome avec Tesla ou encore des batteries à chargement express. Bref, la liste est vraiment très longue… et elle pourrait encore s’allonger l’an prochain si on en croit une information de la presse américaine et asiatique.

On découvre en effet, schémas à l’appui, un brevet de drone transformable. L’idée pour le constructeur de smartphones est donc de se lancer de façon surprenante sur ce marché déjà hautement concurrentiel et dominé par DJI. Un accessoire que l’on peut décemment qualifier d’innovant pour la marque, il faudra désormais attendre de voir se concrétiser ce projet pour mieux en parler.

Une logique entamée en 2016 par Samsung

Selon ce que dévoile le brevet, il s’agit d’un drone accessoire pour la prochaine génération de smartphone. Le brevet aurait donc des bras repliables à l’intérieur du corps et une très grande quantité de capteurs. Il y aura bien sûr une caméra, un baromètre, un compas, un capteur de températures et d’ultraviolets, un gyroscope…

Le drone sera bien sûr contrôlable sans fil depuis un PC, une tablette, ou un smartphone. Une liste non exhaustive puisque cette liste pourrait aussi inclure une machine à laver ou un réfrigérateur !

Si Samsung serait le premier constructeur de smartphones à se lancer sur ce marché, c’est loin d’être une idée neuve pour l’entreprise sud-coréenne puisqu’elle dépose des brevets pour des drones depuis 2016.

