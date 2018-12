L’appareil photo du Samsung Galaxy S10 sera aussi performant que le Pixel 3 la nuit avec Bright Night

Nous sommes le 21 décembre : c’est le premier jour de l’hiver, qui durera jusqu’au mois de mars. Si les jours commencent enfin à rallonger, ils ne durent toujours pas assez longtemps pour pouvoir prendre des photos de qualité après 17h30. Mais connaissez-vous Bright Night ?

Non, sauf si vous avez investi dans un Google Pixel 3, le smartphone équipé d’une technologie dernière génération similaire (le mode Vision de nuit) lui permettant de capturer de jolis clichés, et ce même lorsque plus un seul rayon de soleil ne pointe le bout de son nez. La bonne nouvelle, c’est que Samsung a décidé d’implémenter cette fonctionnalité dans son prochain flagship, le Galaxy S10.

Comment faire de belles photos de nuit avec le Samsung Galaxy S10

Si vous choisissez de vous offrir le téléphone phare de la marque coréenne, dont la fiche technique ultrapuissante a fuité il y a quelques jours, vous allez donc pouvoir utiliser Bright Night pour parfaire vos photos, et ce même en basse luminosité.

Le logiciel devrait utiliser les trois capteurs photo du smartphone pour prendre plusieurs photos, afin de les assembler pour obtenir un montage moins obscur. Une vitesse d’obturation plus lente ainsi qu’une longue exposition devraient compléter le système, pour parfaire le résultat attendu.

Bright Night pourrait aussi être disponible pour les autres téléphones de Samsung

La nouvelle fonctionnalité imaginée par la firme de Séoul devrait d’abord être disponible uniquement sur le Samsung Galaxy S10. Quelques mois plus tard, d’autres modèles pourraient en profiter, par exemple la version précédente de l’appareil ou le Galaxy Note 9.

Gageons que si le Galaxy A9 -équipé de 4 caméras- en profite, réaliser des images d’aussi bonne qualité qu’avec un reflex pourra être à la portée de tous, y compris ceux qui n’ont pas forcément de connaissances professionnelles en photographie. Jusqu’à maintenant, il était très difficile d’y arriver, même lorsque la Lune brillait plutôt bien.

