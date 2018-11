Samsung commence à teaser son smartphone pliable : sortie imminente ?

Cela fait plusieurs mois que Samsung évoque un smartphone dont l’écran de 7 pouces serait pliable, sans pour autant qu’il ne donne beaucoup d’informations sur le sujet. Néanmoins, il semblerait que de nouvelles informations soient à venir prochainement, puisque la marque coréenne a ajouté une nouvelle photo de profil sur ses comptes Samsung Mobile. De fait, le logo de la marque est désormais plié, à l’image du nouveau smartphone que la marque devrait commercialiser bientôt.

Une présentation du smartphone pliable dès cette semaine ?

Ainsi, il ne serait pas étonnant que Samsung lève le voile sur son appareil à l’écran pliable durant la Samsung Developer Conference, un événement qui se tiendra le 7 et le 8 novembre. Un tweet évoquant la Conférence avait déjà dévoilé une vidéo de teaser montrant, entre autres, deux traits de rejoignant pour former une flèche. Certains y avaient déjà vu là un indice dont le sens représentait le smartphone de Samsung en train de se plier et de se déplier.

Néanmoins, l’on ne sait pas encore si Samsung dévoilera un produit terminé ou s’il s’agira simplement de l’interface utilisateur, comme la marque l’avait déjà évoqué. Si le fameux téléphone venait à être entièrement présenté, l’on pourrait imaginer que sa sortie aurait l’an prochain.

Pour rappel, Samsung s’est fait dépasser par un concurrent chinois qui a gagné la course au premier constructeur dévoilant un smartphone à écran pliable. Conçu par Royole, le mobile FlexPai a été dévoilé il y a quelques jours à peine.

