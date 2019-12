Six ans après sa sortie, ce jeu termine premier des ventes digitales de Noël en 2019

Nous voilà à deux jours du passage à la nouvelle année, ce qui signifie que Noël 2019 est d’ores et déjà derrière nous. Ainsi, les premiers chiffres tombent, et sont pour le moins surprenants. Car oui, le jeu vidéo qui s’est le mieux vendu parmi les jeux dématérialisés (donc les jeux en boîte non compris) est le fameux Grand Theft Auto V de Rockstar Games. Rappelons tout de même que GTA V est un jeu qui date de septembre 2013. Il participait ainsi à son sixième Noël, et cela ne l’a pas empêché de terminer devant FIFA 20, Call of Duty Modern Warfare, Luigi’s Mansion 3, Pokémon Épée/Bouclier ou encore Star Wars Jedi Fallen Order qui sont tous des jeux qui ont moins de quatre mois !

Le roi de Noël 2019, c’est GTA V.

En terminant premier de ventes digitales en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Australie, on peut dire que GTA V à une nouvelle fois braquer Noël. Alors que tout le monde voyait les traditionnels blockbusters de Nintendo avec Pokémon, Luigi’s Mansion, ou les incontournables Call of Duty et FIFA s’imposer, Rockstar Games a réussi « le casse du siècle » (petite référence pour les adaptes de GTA V justement).

Grand Theft Auto V se classe ainsi quatrième des meilleures ventes au classement général (qui comprend les jeux physiques et dématérialisés). Ce qui en reste une prouesse assez remarquable puisque la plupart des jeux du classement sont des jeux de 2019. Même Red Dead Redemption II, la dernière production en date de Rockstar (sorti en octobre 2018 sur PS4 et Xbox One, puis en novembre 2019 sur PC et Google Stadia), ne parvient pas à faire mieux et se classe huitième des ventes de Noël 2019.

TOP DES VENTES DE JEUX VIDÉO – NOËL 2019 (PHYSIQUE + DIGITAL)

FIFA 20 (Sept. 2019) Call of Duty Modern Warfare (Oct. 2019) Star Wars Jedi Fallen Order (Nov. 2019) Grand Theft Auto V (Sept. 2013) Luigi’s Mansion 3 (Oct. 2019) Mario Kart 8 Deluxe (Mars. 2017) Just Dance 2020 (Nov. 2019) Pokémon Épée (Nov. 2019) Red Dead Redemption II (Oct. 2018) Mario & Sonic aux J.O. de Tokyo 2020 (Nov. 2019)

Grand Theft Auto V – Le succès colossal

Avec GTA V, Rockstar Games a littéralement prouvé à tout le monde qu’il était le maître des jeux « open-world », mais également le maître dans l’industrie du jeu vidéo et pas seulement à Noël. Avec plus de 115 millions d’exemplaires écoulés en six ans, GTA V est le produit culturel de divertissement (pas seulement en jeu vidéo) le plus rentable de l’histoire avec 6 milliards de dollars.

Pour rappel, le titre de Rockstar Games sorti le 17 septembre 2013 était parvenu à devenir rentable pour son éditeur au bout de 24h dépassant les 800 millions de dollars de chiffre d’affaires. Soit environ 600 millions de dollars de bénéfices. Le premier milliard de dollars de recette avait été atteint en seulement trois jours.

Tout porte à croire que le seul jeu qui pourra faire tomber GTA 5 sera donc GTA 6 qui, pour rappel, n’a toujours pas été officialisé par Rockstar Games.