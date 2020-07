Startups : le récapitulatif des levées de fonds de la semaine

Et si l’univers du spatial réussissait plus aux startups qu’aux géants technologiques ? Cette semaine vient encore le confirmer. Après la victoire de SpaceX sur Boeing avec la NASA, c’est au tour d’une startup suisse à démarrer une mission avec l’Agence spatiale européenne (ESA). ClearSpace et ses employés situés à Lausanne visent 2025 pour lancer un premier modèle de leur satellite censé « nettoyer l’espace ». La startup est arrivée à remporter l’appel d’offres de l’ESA, face à des géants comme Airbus et Thales.

Outre-Atlantique, l’industrie automobile continue elle aussi à prouver que les technologies électriques de demain ne seront pas dominées par les constructeurs traditionnels. Tesla s’envole en bourse, et un autre concurrent du nom de Rivian vient de confirmer la semaine dernière qu’il avait réalisé un nouveau tour de table. L’opération a constitué une somme colossale de 2,5 milliards de dollars, pour que la startup soit d’ores et déjà estimée à plus de 5 milliards de dollars sans avoir sorti un seul véhicule sur le marché.

Les 6 levées de fonds à retenir cette semaine

Au sein de l’hexagone, la semaine dernière fut plutôt calme sur le paysage de la French Tech, révélatrice du mois de juillet et symptomatique de la période estivale. Les startups françaises ont levé 24 millions d’euros répartis en 8 investissements. La santé connectée tient les reines, et le fonds Serena est venu dynamiser le secteur du jeu vidéo français. Voici notre récapitulatif des 6 levées de fonds principales chez les startups françaises.

Synapse Medicine lève 7 M€ La startup bordelaise veut numériser la littérature de plus en plus importante dans le domaine médical, pour mieux conseiller et avertir des patients dans le bon usage des médicaments. En France, on compte plus de 40 000 références de produits dont tous ne peuvent pas être pris en même temps. Pour faciliter la tâche des médecins, Synapse Medecine a mis au point une intelligence artificielle. L’entreprise compte 28 salariés, et en souhaite 40 d’ici la fin de l’année. Elle prépare aussi son arrivée à Tokyo, après avoir pris des bureaux à San Francisco.

Aryballe Technologies lève 7 M€ Produire un « nez intelligent » semble intéresser de multiples industries. Chez la startup grenobloise, les investisseurs ne sont pas que français : son nouveau tour de table vient d’attirer Samsung, en plus de constructeurs comme Hyundai. Pour faire simple, Aryballe Technologies a développé un outil permettant d’analyser les odeurs à la manière du nez humain. Un « capteur d’odeur universel » qui aurait une utilité à la fois dans le monde cosmétique, automobile ou encore agroalimentaire.

Darewise lève 3 M€ Avec son jeu Life Beyond, le studio parisien Darewise compte proposer aux joueurs une « expérience ludique et sociale de long terme ». À la manière de jeux comme Fortnite ou Animal Crossing, le but chez Darewise sera de sortir les joueurs de l’ambiance purement science-fiction pour commencer à réfléchir à un programme plus vaste, alliant à la fois l’aspect ludique du jeu vidéo et l’aspect social d’une plateforme de vie plus générale. Après un premier tour de table d’un million d’euros, le studio français complète bien son opération avec trois millions d’euros supplémentaires.

Et aussi…

Team MCES lève 2,5 M€ Pour le développement de sa team e-sport française, notamment placée sur les jeux Fortnite, FIFA, Clash Of Clans et League of Legends. Koala lève 1,6 M€ Pour continuer à développer une solution d’assurance indemnisation en cas de retard ou d’annulation de vol. 8SEC lève 1,5 M€ En même temps que la levée de fonds de Darewise, le studio lyonnais de jeu mobile profite d’un investissement du fonds Serena.

Terminons sur une autre actualité startup importante cette semaine :