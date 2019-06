La Tesla Model 3 officiellement disponible en occasion (mais pas partout)

Elon Musk s’est employé cette semaine à rassurer ses investisseurs sur la popularité de la Tesla Model 3 : non, la demande n’a pas faibli et oui, le groupe devrait toujours atteindre un record de livraisons au second trimestre. En parallèle, le constructeur américain a discrètement intégré son modèle entrée de gamme de véhicule électrique, la Model 3, dans son programme officiel de revente de voitures d’occasion.

Jusqu’à 10 000€ d’économies sur une Model 3 ?

Alors que certains Model S et Model X sont disponibles depuis plusieurs mois en occasion sur le site officiel de Tesla (y compris en France), la dernière Model 3 n’avait toujours pas été intégrée à ce programme. Les premiers modèles d’occasion de ce véhicule électrique sont toutefois apparus il y a quelques heures sur le site américain du constructeur. En France, aucun exemplaire de seconde main n’est pour le moment disponible.

A l’heure actuelle, Tesla ne recense que des modèles Long Range produits en 2017 et 2018, avec un prix en occasion qui débute à 40 000$ (35 500€). Par rapport aux modèles neufs, la remise appliquée sur ces modèles d’occasion permet d’économiser 9 000€ à 13 000€ (selon les options). En parallèle, Tesla offre une garantie de 4 ans (jusqu’à 50 000 miles) ou une garantie de 2 ans (jusqu’à 100 000 miles) pour chacun des véhicules affichés en occasion.

Si l’on retrouve déjà quelques Tesla Model 3 en occasion chez certains revendeurs, le constructeur semble désormais ouvert à offrir un marché officiel pour ses véhicules les moins chers. Les modèles présentés actuellement sont quand même équipés des dernières mises à jour logicielles et de nombreuses options – ce qui les rendent toujours plus onéreuses que le modèle le moins cher de la Model 3, qui débute à 35 000$.

Nous avons testé la Tesla Model 3 lors de sa sortie, voici notre vidéo :