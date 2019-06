Transforme ta maison en smarthome #4 : le bureau

La semaine dernière, nous avons vu quelques idées pour améliorer n’importe quelle chambre en la rendant plus connectée. Passons à la pièce suivante : le bureau. Avec l’avènement du télétravail (remote working), de plus en plus de personnes -en majorité freelances ou startupers– restent chez elles plutôt que de se déplacer dans les locaux de leur entreprise. En ville comme à la campagne, la pratique se démocratise de plus en plus.

Si vous faites partie de cette nouvelle vague, vous n’êtes pas sans savoir que se construire une bonne station de travail est primordial, afin d’éviter les distractions du foyer tout en restant concentré sur ses actions. Voici donc quelques tips pour y arriver.

Améliorer son équipement

La plupart des gens pensent souvent à acheter le dernier smartphone en fonction de critères bien spécifiques : le Google Pixel 3 permet par exemple de capturer les plus beaux clichés. Mais quand il s’agit de travailler, il est nécessaire de rester focus : ainsi, mettre de côté son mobile tout en le connectant à son PC avec PushBullet permet d’avancer plus sereinement.

Pour visualiser des informations à copier ou simplement pour avoir davantage d’espace, rien de mieux que d’acheter un second écran. Utiliser un dongle HDMI comme le Chromecast est la manière la plus économique de l’activer. Enfin, faire l’acquisition d’un laptop stand permet de mieux se tenir face à l’écran, et ainsi d’éviter les problèmes de dos. Cette dernière problématique est d’ailleurs également solutionnée par… Des chaises connectées.

De meilleures conditions de travail avec la technologie

Si les Californiens sont adeptes du LSD pour faire exploser leur productivité et leur créativité, en France, on préfère souvent utiliser des huiles essentielles, et ce de plus en plus fréquemment. L’avantage, c’est qu’il existe des diffuseurs avec une application compagnon permettant de les allumer et de les éteindre à distance, sans avoir à quitter son bureau.

Pour terminer, parlons du Jamboard : c’est un tableau blanc professionnel un peu spécial, car il est interactif. Commercialisé par Google sous la coupe de G Suite, cet écran géant permet à n’importe qui de travailler en direct avec d’autres personnes, sur place ou via internet. Et même s’il coûte plusieurs milliers d’euros, cet appareil ravira les designers aussi bien que la vidéo de présentation du HoloLens.