Transforme ta maison en smarthome #3 : la chambre

Si la chambre est souvent le lieu où l’on se repose, depuis peu, le marché des objets connectés a également gagné cette pièce où l’intimité et le calme sont maîtres-mots. À tel point qu’il n’est plus rare de voir passer des annonces Airbnb avec un positionnement très orienté Tech… Et que même les hôtels s’y mettent.

Voyons comment, en 2019, on peut se servir des nouvelles technologies dans ce cadre plus personnel grâce à des produits qui sortent de l’ordinaire, quitte à débourser quelques euros de plus en changeant ses habitudes pour davantage de confort ou de rapidité.

Améliorer le sommeil

Il est désormais de notoriété publique que bien dormir est la clé d’une santé physique et mentale à toute épreuve. Mais quand on sait qu’un français sur trois dort mal… Il est intéressant de se pencher sur les appareils intelligents qui permettent d’améliorer la qualité du sommeil de leurs utilisateurs.

À commencer par le Nokia Sleep. Ce capteur, développé depuis quelques mois par la célèbre firme finlandaise, permet d’analyser vos différents cycles de sommeil afin de vous informer quant à leur périodicité. De même, il fournit des conseils précieux pour prendre en main ses nuits afin de mettre en place des actions pour être moins fatigué. L’outil se place directement dans le lit, et coûte 99€.

Se réveiller

Si les réveils olfactifs ne se sont toujours pas démocratisés dans les foyers français, il y a un autre type d’alarme qui pourrait bien se faire une place dans les ménages de l’Hexagone. Le Lenovo Smart Clock est un genre de Smart Display plus petit que ses cousins, intégrant aussi le Google Assistant.

Ce gadget, qui ressemble à un poste de télévision miniature, s’installe à votre chevet pour venir vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin au réveil : heure, météo, ou encore diffusion de vos playlists préférées. Plus besoin de laisser votre smartphone allumé en dormant !

Mieux s’endormir

Comment ne pas passer des heures à ruminer ses pensées avant de finalement tomber dans les bras de morphée ? Si certains préfèrent la méditation, d’autres parient sur des jeux de lumière. En effet, on sait maintenant que la lumière bleue (notamment diffusée par nos écrans) est très mauvaise pour le sommeil.

C’est pour cela qu’il existe des applications comme F.lux pour filtrer ces ondes lumineuses sur nos ordinateurs et nos smartphones. Mais quid de nos ampoules ? Eh oui, elles peuvent aussi être responsables de ce problème ! Investir dans des lampes connectées comme les Philips Hue peut donc être un vrai atout pour mieux s’endormir.

Et vous, quel objet connecté est dans votre chambre ?