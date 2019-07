Trump veut taxer le vin pour se venger de la taxe numérique

Donald Trump serait-il amateur de clichés ? Le président américain semble avoir en tout cas une connaissance très partielle de la France, qui se résume peut-être bien à son vin. C’est ce qu’il a décidé de viser à l’heure de se venger des taxes digitales.

Donald Trump, le président qui ne boit pas

Dans son viseur, la fameuse taxe Gafa, sur laquelle il a déjà promis d’ouvrir une enquête. Il a donc ciblé Emmanuel Macron blâmant sa « bêtise », alors que la France a décidé de mettre en place une imposition sur les géants du secteur des nouvelles technologies, GAFA en tête.

La France vient d’imposer une taxe numérique à nos grandes entreprises technologiques américaines. Si quelqu’un devait les taxer, cela devrait être leur pays d’origine, les Etats-Unis. Nous annoncerons bientôt une action réciproque substantielle après la bêtise de Macron. J’ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français !

Un ultime commentaire très particulier alors que le président répète à l’envi qu’il ne boit pas !

Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie et des Finances semble en tout cas avoir pris le sujet au sérieux. Dans une conférence de presse, il a apporté une réponse très calme et surtout diplomate au président américain.

Au programme, un rappel sur le fait que cette taxe ne vise pas spécifiquement les entreprises américaines, mais toutes les compagnies digitales ayant des chiffres d’affaires supérieurs à 25 millions d’euros en France et 750 millions d’euros dans le monde. Surtout, il a mis l’accent sur le fait que ces entreprises ne paient « que peu ou pas du tout d’impôt »‘. Une situation inacceptable selon lui.

Enfin, le ministre français a lancé un appel à une taxation internationale du digital. Quand elle sera en place, l’initiative française sera alors retirée.

Voici la réponse de Bruno Le Maire. "La France est un Etat souverain, elle prend souverainement ses décisions fiscales"#Trump #GAFA pic.twitter.com/PF5dVVxQ5E — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) July 27, 2019

On serait à la place des boulangers, des fabricants de bérets et de petites Tour Eiffel en métal, on se méfierait quand même. Ils pourraient bien être les suivants sur la liste de Donald Trump.