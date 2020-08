Ubisoft fait machine arrière sur les éditions collector de ses jeux Xbox

Il y a une dizaine de jours, Presse-citron vous parlait d’une décision très discutable de la part de l’éditeur français concernant les éditions collectors de ces trois jeux les plus attendus pour la fin de l’année 2020 et le début d’année 2021. En effet, on découvrait avec grande surprise que les versions Xbox Series X de FarCry 6, Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs Legion allaient être proposées en version digitales. C’est-à-dire que dans le contenu de chaque collector (proposé à 200€), les joueurs Xbox n’auraient pas le droit à leur version « boîte » de leur jeu, mais à un code de téléchargement.

Problème ? Cette décision fut prise bien après la mise en ligne des précommandes des jeux. De plus, Ubisoft et Microsoft n’avaient pas pris la peine de prévenir les joueurs en question. Pour ce qui est des joueurs PS4 et PS5, ces derniers étaient épargnés par cette décision bien curieuse.

Devant la colère des joueurs et l’indignation, Microsoft et Ubisoft ont fait machine arrière il y a quelques jours. Mais cela ne concernera pas tous les joueurs…

Ubisoft limite la casse

Si vous n’avez pas encore précommandé votre édition collector de FarCry 6, Assassin’s Creed Valhalla ou Watch Dogs Legion sur Xbox Series X, il est déjà trop tard. Devant l’énorme bad-buzz sur le retrait des éditions physiques sur Xbox, Microsoft et Ubisoft décident de faire machine arrière. Ainsi, tous les joueurs ayant précommandé (et payé) leur collector avant le 20 août 2020 auront le droit de recevoir une version physique de leur jeu.

En revanche, pour tous les joueurs qui souhaitent craquer pour une édition à 200€ sur Xbox One/Xbox Series X, il faudra se contenter de la version digitale du jeu. Sur PS4 et PS5 cependant, rien ne change, les jeux seront bien proposés en version boîte et non via un code de téléchargement.

Ni Microsoft ni Ubisoft ne s’est exprimé sur cette affaire pour expliquer pourquoi cette décision assez curieuse (qui pour rappel proposera un steelbook… Sans disque). L’éditeur français a cependant publié un communiqué de presse concernant le retour en arrière sur cette décision.

Notre mission chez Ubisoft est de vous fournir la meilleure expérience d’achat possible sur notre store. Suite à notre décision de modifier le support du jeu inclus dans l’édition collector Xbox de Assassin’s Creed Valhalla, nous avons entendu les réactions de la communauté. Nous avons décidé de revenir à l’offre originale et de réintroduire le disque physique pour les éditions déjà commandées.

Nous avons donc décidé de revenir à l’offre originale et de réintroduire le disque physique à la place de la version téléchargeable de Assassin’s Creed Valhalla. Comme toujours, notre priorité est de faire en sorte que vous receviez votre commande à temps pour la sortie de Assassin’s Creed Valhalla, afin de vous faire profiter de votre achat sans aucun délai. Vous recevrez une confirmation d’envoi de votre commande ainsi que les informations de suivi de livraison à l’approche de la date de lancement du jeu.

Cela concerne aussi les éditions collector de FarCry 6 et de Watch Dogs Legion.