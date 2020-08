Bad buzz pour les jeux les plus attendus sur la prochaine Xbox Series S

Alors qu’ils font partie des jeux Ubisoft les plus attendus de cette fin d’année 2020 et du début d’année 2021 (avec Watch Dogs Legion), voilà qu’Assassin’s Creed Valhalla et FarCry 6 sont au centre d’un bad buzz que l’on espère temporaire et surtout qui part d’un mal entendu. Car oui, les éditions collector des deux prochains titres d’Ubisoft seraient apparemment livrées sans le jeu en version physique sur Xbox One et Xbox Series X.

Pas de boîte dans les collectors Xbox ?

Prévus pour le 17 novembre 2020 et le 18 février 2021, Assassin’s Creed Valhalla et FarCry 6 sont les deux prochaines grosses productions d’Ubisoft. Comme à son habitude, l’éditeur français proposera ses jeux sur l’ensemble des plateformes actuelles, à savoir la PS4, la Xbox One, sur PC, Google Stadia, ainsi que sur PS5 et Xbox Series X. De plus, pour les joueurs qui craqueront pour n’importe quelle édition des deux jeux sur PS4 ou Xbox One, une version PS5 et Xbox Series X leur seront offerts. N’hésitez pas à découvrir d’ailleurss notre guide de précommande pour Assassin’s Creed Valhalla, ainsi que notre guide de précommande de FarCry 6 dès maintenant pour trouver votre version idéale.

Cependant, si vous optez pour la plus grosse édition sur Xbox One ou Xbox Series X (à 199,99€), il faudra vous passer de la boîte des jeux ainsi que de leur version physique avec un disque. Car oui, sur Xbox, vous aurez le droit uniquement à un code de téléchargement si l’on en croit la boutique officielle d’Ubisoft.

Comment expliquer un choix aussi curieux ? D’autant plus que les versions PS4 et PS5 resteront intactes avec un jeu en version physique offert dans les éditions collector. D’autant plus également que l’Europe et le Moyen-Orient sont les seuls touchés par cette décision.

Pour le moment, il est assez difficile de trouver une réponse étant donné qu’Ubisoft n’a pas encore réagi sur le sujet. On peut alors penser à une erreur (ce qui est très peu probable), ou alors à une décision assez bête qui touchera bientôt les collectors PS4 et PS5 (en admettant que les fiches de ces dernières ne soient pas encore à jour). À moins que cela fasse partie d’un deal entre Ubisoft et Microsoft…?

Les collectors pour la Xbox Series S ?

Et si tout simplement cette décision était une volonté de Microsoft qui entre dans le deal commercial entre Xbox et Ubisoft ? En effet, les deux jeux ont été présentés lors de l’Ubisoft Forward en juillet 2020. Au cours de cette présentation, Assassin’s Creed Valhalla et FarCry 6 abordaient fièrement les logos Xbox à la fin de leurs présentations, laissant penser que Microsoft et Ubisoft sont en partenariat pour les campagnes marketing des deux jeux.

Ainsi, cette décision s’avère être doublement plus illogique. À moins que cela soit fait exprès en marge de l’annonce de la Xbox Series S ? En effet, selon les dernières rumeurs, la nouvelle console de Microsoft qui doit être annoncée prochainement et qui devrait accompagner la sortie de la Xbox Series X serait une console digitale ne proposant pas de lecteur de Blue-Ray 4K.

Ainsi, les collectors d’Assassin’s Creed Valhalla ainsi que de FarCry 6 pourraient être les premiers collectors pour les consoles « All Digital » comme la PS5 Digital Edition et la Xbox Series S ? Bien entendu, tout cela n’est qu’hypothèse et il faudra attendre encore quelques heures, quelques jours ou quelques semaines pour avoir un début de réponse !