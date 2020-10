Un X-Men met ses conditions pour rejoindre le MCU

Quand les X-Men rejoindront-ils le Marvel Cinematic Universe ? C’est la grande question que l’on se pose depuis le rachat de la Fox par Disney. On se livre régulièrement à des pronostics pour tenter de savoir qui sera le premier personnage des X-Men à rejoindre l’univers étendu de Marvel. Si on regrette déjà par avance l’absence de Hugh Jackman, qui incarnait Wolverine, certains acteurs vus dans les films de la Fox ne seraient pas contre la reprise de leurs rôles. C’est notamment le cas de Tye Sheridan.

X-Men, mais pas n’importe comment

L’acteur n’est pas vraiment celui qui aura laissé le souvenir le plus inoubliable. A l’écran, il incarnait Scott Summers / Cyclope, après avoir remplacé James Mardsen. Si on a apprécié sa performance dans Ready Player One, ou The Tree of Life, difficile de considérer son incarnation du mutant aux lunettes laser dans X-Men Apocalypse comme incontournable. Moins encore pour Dark Phoenix. Pourtant, il aimerait bien reprendre son rôle, dans l’univers Marvel cette fois. Mais, comme il l’a confié à Comic Book, un éventuel retour ne se fera pas à n’importe quelle condition.

Je pense que cela dépendra beaucoup des circonstances, de la situation et des personnes qui sont impliquées dans ce projet. De mon point de vue, les X-Men incarnent quelque chose de significatif. On parle d’un groupe de personnes qui n’ont pas été acceptées par la société, quelque chose qui a encore beaucoup d’importance dans notre culture d’aujourd’hui. Je pense que c’est pour cela qu’on aime tous les X-Men.

S’il souligne que ce sont aussi des personnages « cool » avec de super pouvoirs, il souligne l’importance des thèmes et de messages plus profonds dans la franchise. Un héritage qu’il souhaite perpétuer si les X-Men arrivent dans le Marvel Cinematic Universe. Reste à voir ce que les studios en pensent…