USA : cet État est en passe d’interdire l’accès à la reconnaissance faciale à la police

Le Massachusetts pourrait prochainement rentrer dans l’histoire comme le premier État américain à interdire l’utilisation de la reconnaissance faciale aux forces de l’ordre. Les parlementaires de la Chambre des représentants et du Sénat en effet ont approuvé ce texte et une dernière étape reste à franchir : la promulgation par le gouverneur républicain Charlie Baker.

Dans le détail, cette loi prévoit d’interdire à la police et à tous les organismes publics d’utiliser ces technologies. Quelques exceptions ont été prévues par les élus et les forces de l’ordre pourront notamment faire une demande si la reconnaissance faciale peut permettre d’éviter des blessures graves ou la mort.

Des régulations locales mais toujours rien sur le plan fédéral

On peut noter que la régulation de ces dispositifs, souvent décriés pour leurs biais racistes, s’effectue souvent au niveau local. Lors des dernières élections, les citoyens de la ville de Portland dans le Maine ont ainsi décidé d’interdire l’utilisation de la reconnaissance faciale par les forces de police.

Avant eux, Boston et San Francisco avaient également adopté des mesures contraignantes pour encadrer cette technologie. C’est aussi le cas de l’État de New York qui a mis en place un moratoire afin de bannir l’utilisation de la reconnaissance faciale et des autres formes d’identification biométrique jusqu’en 2022.

Alors que de vrais mouvements sociaux s’organisent un peu partout contre ces techniques, l’état fédéral semble quant à lui à la traîne. Des propositions de loi déposées par des élus démocrates sont dans les limbes et n’ont jamais été adoptées. La période est pourtant propice pour avancer sur ce sujet.

Dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, les grandes entreprises technologiques comme Microsoft, IBM et Amazon ont promis des moratoires sur la reconnaissance faciale. Elles pressent même le Congrès d’agir afin d’encadrer les dérives relevées à plusieurs reprises sur ces dispositifs.