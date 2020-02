Vers un OnePlus 8 Pro plus compact que le modèle actuel ?

Cap vers le smartphone « compact » chez OnePlus ?

Il y a quelques semaines, OnePlus dévoilait fièrement sa toute nouvelle technologie d’écran, avec une nouvelle dalle OLED Quad HD capable de grimper jusqu’à 120 Hz, contre 90 Hz « seulement » pour les modèles actuels. Un écran qui devrait être embarqué par la nouvelle gamme OnePlus 8, à venir prochainement, une gamme qui pourrait d’ailleurs être composée de smartphones plus « compacts »…

En effet, selon divers leaks (basés donc sur des rumeurs), le futur OnePlus 8 Pro pourrait être équipé d’un écran de 6,5″, contre 6,67″ pour les actuels OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Alors certes, il est difficile de qualifier de « compact » un smartphone doté d’un écran de 6,5″, mais dans les faits, le OnePlus 8 serait ainsi légèrement plus petit que son grand frère.

Batterie XXL et recharge sans fil ?

Pour le reste, on sait déjà que la future gamme OnePlus 8 affichera une nouveauté de taille (pour OnePlus en tout cas) côté affichage, à savoir un écran poinçonné (sans module pop-up donc), et capable donc d’être configuré en 60, 90 ou 120 Hz. Selon les mêmes rumeurs évoquées plus haut, le terminal disposerait également de 8 Go de RAM, et d’une batterie 4500 mAh avec une charge rapide 50W. En 2020, en plus d’un OnePlus 8 standard et d’un modèle « Pro », on aura également droit à une troisième variante, avec le OnePlus 8 Lite.

A ce sujet, certains présagent du fait que le futur OnePlus 8 pourrait être le premier smartphone OnePlus à adopter la recharge sans-fil. En effet, si la charge rapide est une qualité indéniable à mettre au crédit de OnePlus depuis quelques générations, le groupe chinois fait en revanche l’impasse sur la recharge dite « wireless », jugée trop lente.

Toutefois, OnePlus aurait officiellement rejoint la Wireless Power Consortium, une entité qui gère le standard Qi, utilisé pour la recharge sans fil par d’autres marques de smartphones…