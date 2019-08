Voici le plus gros véhicule électrique du monde (et il n’a pas besoin de recharge)

L’Elektro Dumper est un camion-benne de chantier monstrueux qui mesure 10 mètres de long, plus de 4 mètres de haut et pèse 45 tonnes à vide. Les pneus seuls sont plus grands qu’un être humain et coûtent aussi cher qu’une petite voiture.

Ce monstre transporte 65 tonnes de minerai dans une carrière de Bienne, en Suisse, sur une pente douce. Normalement, un camion comme celui-ci consomme jusqu’à 83 000 litres de carburant par an et rejette jusqu’à 200 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) à lui tout seul. Un parc de camions de ce type, employés par diverses mines de charbon, mines de minerai de fer et carrières dans le monde entier, génère des milliers de tonnes de CO2 chaque année. Mais pas ce cher Elektro Dumper. Une sorte de monstre gentil, car le plus grand véhicule électrique, alimenté par une batterie de 4,4 tonnes d’une capacité de 600 kWh n’a pas besoin d’être rechargé. Il pourrait de fait être l’un des véhicules les plus verts de la planète.

Car ce véhicule produit 200 kWh d’énergie excédentaire chaque jour, soit deux fois l’équivalent de la puissance de charge maximale d’une Tesla Model S.

La magie du freinage régénératif

Les véhicules électriques utilisent ce qu’on appelle le freinage par récupération pour produire de l’électricité et recharger leurs batteries. Normalement, le freinage par récupération n’aide qu’à augmenter la portée, pas à recharger complètement une batterie. Dans un véhicule électrique, l’électricité est stockée dans une batterie et utilisée pour alimenter un moteur électrique qui entraîne les roues directement ou via un arbre de transmission. La beauté d’un moteur électrique, c’est que s’il faut de l’électricité pour le faire tourner, l’inverse est également vrai : le fait de faire tourner l’arbre produit de l’électricité.

Dans le cas d’un moteur électrique, la puissance de coupure des moteurs est suffisante pour démarrer le processus de freinage. Lorsque le moteur est à l’arrêt, la rotation des roues autour de l’arbre génère de l’électricité et ralentit le véhicule (parce que la science). Les propriétaires de voitures électriques connaissent bien cette fonctionnalité, très puissante notamment chez Tesla, à tel point que lorsque le freinage régénératif est réglé au maximum, il n’est pratiquement plus nécessaire d’utiliser la pédale de frein tant le ralentissement moteur est efficace.

Bien que cela semble très bien sur papier, dans la pratique, les VE qui utilisent ce système constatent généralement une augmentation de l’autonomie de l’ordre de 10 à 15 %. Elektro, par contre, voit son rayon d’action augmenter de 110 pour cent. Comment cela se passe-t-il ?

La source de puissance apparemment « illimitée » de l’Elektro Dumper est unique à sa fonction. La benne est chargé avec 65 tonnes de matériaux au sommet d’une colline. En descendant, le véhicule n’a plus qu’à freiner pour éviter de rouler très vite. La plus grande partie de ce freinage régénère de l’électricité, et puisque le véhicule est si lourd, il génère beaucoup d’électricité, stockant cette dernière dans ses batteries.

Mouvement perpétuel

Après avoir largué sa charge, l’Elektro, beaucoup plus léger, remonte la colline en utilisant la charge qu’elle a gagnée en descendant, nécessitant moins de puissance. D’après les essais, il semble qu’Elektro charge les batteries à environ 88 % en descendant et consomme environ 80 % de la charge totale en remontant au sommet. Cela signifie que le véhicule génère environ 8 % de surplus par trajet. Dans toute autre situation, le véhicule ne produirait tout simplement pas assez d’électricité. Par exemple, si la routine était inversée, dans une mine de minerai de fer, par exemple, où il descend dans une fosse où il se charge et remonte, il aurait besoin de beaucoup plus d’énergie pour remonter qu’il n’en a eu au départ.

Le cas d’utilisation d’Elektro pourrait être très limité. Il est peu probable qu’une entreprise investisse dans un véhicule électrique qui nécessiterait des heures d’immobilisation après chaque utilisation, mais il pourrait s’avérer aussi économique qu’écologique dans certains cas d’usage bien particuliers, si l’on met de côté évidemment l’impact environnemental de sa construction et des batteries.