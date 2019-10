Adidas x Star Wars Collection : vous allez adorer ces baskets collector (qui arrivent le 1er novembre)

Adidas x Star Wars Collection

L’année dernière, Adidas officialisait un partenariat avec Dragon Ball pour la mise au point d’une dizaine de sneakers collector. En cette fin d’année 2019, alors que le nouvel opus de la saga Star Wars prépare son arrivée sur nos écrans, ce même Adidas a décidé de mettre au point une nouvelle collection de baskets aux couleurs de la licence née de l’imagination de George Lucas. L’été dernier, on découvrait également une collection de baskets Adidas redécorées à la sauce Game of Thrones.

Ainsi, l’équipementier va bientôt proposer divers modèles (plus ou moins) inspirés de la saga interstellaire. Les fans pourront notamment découvrir une déclinaison spéciale de l’Ultra Boost, avec un modèle joliment redécoré façon X-Wing, avec évidemment le message « The Force will be with You Always » inscrit sur la languette arrière.

Un modèle qui reprend les coloris emblématiques du célèbre chasseurs stellaire, avec notamment du blanc, du gris et du orange. Il y a quelques mois, c’est une collection de meubles Star Wars qui était proposée par le designer Kenneth Cobonpue.

De nombreux modèles à venir !

Parallèlement, dès le 1er novembre prochain, il sera également possible de retrouver d’autres paires de baskets issues de cette collaboration Adidas x Star Wars. Selon FinishLine, il sera possible de retrouver des versions spéciales des Harden Vol. 4, Dame 5, D Rose 10, D.O.N. Issue #1, Crazy 1 et Pro Next 2019.

A noter que ce dernier modèle disposera d’une finition Light Side/Dark Side assez étonnante (la preuve en image ci-dessus).

En ce qui concerne le prochain volet de la saga Star Wars, rappelons que Rise of Skywalker sera visible en salles à compter du 18 décembre prochain. Ce nouveauStar Wars IX : The Rise of Skywalker va ainsi conclure la troisième trilogie initiée en 2015 avec le Réveil de la Force, et poursuivie l’an dernier avec Les Derniers Jedi.

Les fans de la saga pourront également retrouver de nombreux contenus Star Wars au sein de Disney+, la plateforme de streaming qui arrive dans moins d’un mois maintenant…