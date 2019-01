Audi e-tron : un modèle compact et une version Sportback au menu !

Bientôt deux nouveaux e-tron chez Audi

Dans le cadre de l’évènement Mission Zero, organisé récemment à Amsterdam pour célébrer le lancement du modèle e-tron, Audi a dévoilé quelques informations concernant le futur de sa gamme électrique. Le responsable du design Audi, Andreas Mindt, a en effet dévoilé quelques détails concernant deux nouveaux modèles d’e-tron à venir.

Ainsi, la gamme 100% électrique signée Audi va bientôt s’agrandir, avec l’arrivée d’une déclinaison Sportback du SUV électrique. Un modèle qui reprendra le look du modèle e-tron que l’on connait, avec toutefois quelques modifications côté carrosserie, avec une ligne plus racée.

Durant le salon de Genève, en mars prochain (soit dans deux petits mois), Audi exhibera évidemment son SUV e-tron « classique », mais officialisera également une nouvelle déclinaison plus compacte. Le constructeur allemand y présentera en effet un concept préfigurant un SUV aux dimensions réduites, histoire (entre autres) de venir chatouiller Tesla et son futur Model Y.

Selon certaines rumeurs, ce petit SUV (basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen) devrait reprendre les dimensions d’un Q2 (voire d’un Q3) et offrir environ 300 kilomètres d’autonomie.

Rappelons au passage que le groupe Audi a d’ores et déjà officialisé un autre modèle électrique à venir en 2020 : l’Audi e-tron GT. Un modèle qui s’offre un look très « fastback », avec un toit plongeant très réussi, et un profil qui ne laisse aucun doute quant à la sportivité assumée de la bête. Sous le capot, le bolide affichera une puissance (électrique) de 590 ch, ce qui laisse augurer du meilleur en terme d’accélération.