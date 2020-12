Boursorama Banque présente sa carte Metal, et chamboule son offre

Boursorama Banque compte deux familles de cartes bancaires. La première concerne les cartes Visa Classic et Visa Premier, qui ressemblent à des cartes premium chez une banque traditionnelle. La seconde, avec les cartes Welcome et Ultim, est davantage à l’intention des voyageurs et sous l’état d’esprit d’une banque en ligne.

Pour cette fin d’année, après l’annonce de son marketplace The Corner, Boursorama Banque a agrandi sa deuxième famille, et de supprimer la première. Sa grande nouveauté : une carte bancaire métal, la Boursorama Ultim Metal. Une sorte d’évolution de la carte Ultim, qui mise principalement sur des avantages à l’international, et qui vient définitivement mettre fin à l’offre Boursorama Premier.

Boursorama Ultim Metal sera la première carte bancaire payante de la gamme, face aux Boursorama Welcome et Ultim qui n’exigent aucune cotisation. Son prix : 9,90 €. Moins chère que chez Revolut (13,99 €) et que chez N26 (16,90 €), s’agit-il de la meilleure carte bancaire Boursorama Banque ?

Offre spéciale : Boursorama Ultim Metal gratuite la première année Avant d’entrer dans le détail de la nouvelle carte en métal de Boursorama Banque, nous voulions vous informer que celle-ci sera disponible gratuitement la première année (au lieu de 9,90 € par mois) pour tous les nouveaux clients Boursorama souscrivant à l’offre avant le 31 janvier 2021. Plus de détails ici : Visiter Boursorama Banque

Les détails de Boursorama Ultim Metal

La première carte Metal de Boursorama poursuit la tradition d’Ultim, avec le choix entre une carte à débit immédiat ou différé. Comme toujours, la carte à débit différé exige des conditions de revenus : ils sont de 2500 € net de revenus mensuels, ou de 5000 € d’encours. Cela change de la carte Ultim qui abaissait cette exigence à 1500 € net de revenus. Cette dernière est gratuite en revanche.

En substance, Boursorama Ultim Metal se distinguera par des avantages plus poussés à l’étranger. On note par exemple le plafond illimité de retraits gratuit à l’international. La carte Ultim les limite à 3 gratuits par mois, puis une commission de 1,69 % de la part de la banque. Précédemment, celle-ci comptait sur des retraits gratuits et illimités, mais Boursorama Banque a fait le choix délicat de lui supprimer cet avantage pour l’accorder à Ultim Metal.

Ensuite, il y aura le service Smart Delay, qui donne un accès gratuit aux salons d’aéroport en cas de retard de votre avion. La carte Ultim le proposait, ce n’est plus le cas. Ce service s’assimile à celui des cartes Revolut et N26 Metal et marque l’une des caractéristiques premières des cartes métalliques initiées chez les néo-banques. Désormais, seule l’offre Ultim Metal de Boursorama Banque en sera concernée. Bien sûr, les clients ayant souscrit à l’offre Ultim jusqu’à maintenant pourront toujours en profiter.

Enfin, les protections. Au niveau des assurances, la brochure de Boursorama Banque indique un niveau de couverture égal à celui de Visa Premier, soit celui présent aussi sur la carte Boursorama Ultim, sans aucune différence.

Viennent en revanche s’additionner les couvertures « Boursorama Protection », qui couvre vos effets personnels, votre smartphone et tablette, vos moyens de paiement (Boursorama Banque et autres établissements) ainsi que votre identité numérique. Ces services en plus sont toutefois disponibles dans Boursorama Ultim en l’échange d’une cotisation de 2,50 € par mois.

Enfin, il y a les nouveaux plafonds de paiements et retraits. Boursorama Banque fait partie de ces établissements à proposer de la flexibilité. Autrement dit, au moment de l’ouverture du compte, il sera possible pour le client de négocier le montant maximum sous conditions d’encours et de flux créditeurs. Toutefois, les plafonds maximums proposés sur Boursorama Ultim Metal sont les suivants :

Plafond paiements Boursorama Ultim Metal : jusqu’à 50 000 euros par mois.

Plafond de retraits Boursorama Ultim Metal : jusqu’à 3 000 euros par semaine.

Boursora Ultim Metal est bien évidemment disponible avec l’ensemble des services de paiement mobile compatibles Boursorama Banque, comme Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay et Garmin Pay.

Boursorama Banque chamboule son offre

L’année 2020 fut riche en nouveautés et en annonces pour Boursorama Banque (lire notre avis Boursorama Banque). Pour vous rendre décrypter les dernières informations mentionnées, voici un dernier point quant à l’offre de cartes bancaires Boursorama Banque.

L’arrivée de la carte Ultim Metal a chamboulé l’offre traditionnelle de Boursorama, en vigueur depuis quelques années maintenant. La carte Visa Premier est totalement remplacée ; elle n’est plus disponble au catalogue. Elle était gratuite, mais elle était pénalisée par ses conditions de revenus ou d’encours, qui limitait sa cible aux clients possédant des revenus nets par mois supérieurs à 1 800 €.

Quant à la carte Boursorama Classic, celle-ci devient l’offre Welcome. Comme nous l’avons rapidement précisé, quelques modifications ont été apportées, notamment à l’étranger, avec un retrait gratuit et une commission réduite de 1,94 à 1,69 %. Il s’agira bel et bien de la carte la moins chère, avec aucune cotisation, aucune condition de revenus et un dépôt de seulement 50 € pour ouvrir le compte.