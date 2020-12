Cela fait des mois que des rumeurs évoquent le développement chez Apple de balises servant à localiser des objets perdus appelées AirTags. À l’instar des balises de l’entreprise Tile, celles qu’Apple est en train de développer pourraient être attachées à des objets comme des sacs, des portefeuilles, des porte-clés, etc. Et grâce à un signal Bluetooth, qui peut être relayé par les produits Apple, il serait possible de localiser ces balises.

Mais visiblement, Samsung est aussi en train de développer un produit similaire. Et cela a même été confirmé par le patron de la division mobile du constructeur, TM Roh, lors dans un récent billet de blog. Celui-ci a indiqué que bientôt, Samsung proposera un système permettant « la localisation rapide des choses qui comptent le plus, de vos clés à votre portefeuille, même votre animal de compagnie. »

Le design de la balise « Galaxy Smart Tag » aurait été révélé par une application de Samsung

En attendant la sortie de ce nouveau produit, les rumeurs continuent de circuler sur la toile. Et récemment, l’application SmartThings de Samsung aurait révélé le design qu’aura la balise localisatrice d’objets du constructeur, dont le nom serait Galaxy Smart Tag.

Pour rappel, cette application permet aux utilisateurs de gérer les appareils de l’écosystème d’objets connectés de Samsung. Et le site 91mobiles.com indique qu’en explorant le fichier .apk de cette application, un utilisateur aurait découvert une image présentant la valise Galaxy Smart Tag.

La balise de Samsung pourra utiliser un mécanisme déjà présent sur SmartThings

Pour le moment, on ne sait pas quand Samsung présentera sa balise de localisation d’objets. Mais en tout cas, quand le produit sera lancé, celui-ci pourra profiter d’un mécanisme déjà présent sur l’écosystème SmartThings de Samsung.

Récemment, Samsung a lancé une nouvelle fonctionnalité appelée SmartThings Find. Celui-ci permet de localiser un appareil Samsung Galaxy perdu, même si cet appareil n’est pas connecté à internet.

Comment ? Selon le constructeur : « Les utilisateurs de SmartThings peuvent désormais choisir d’utiliser en toute sécurité leur smartphone ou tablette Galaxy pour aider les autres à localiser leurs appareils perdus. Une fois qu’un appareil est hors ligne pendant 30 minutes, il produit un signal BLE (Bluetooth Low Energy) qui peut être reçu par d’autres appareils. Si vous signalez que votre appareil est perdu via SmartThings Find, tout smartphone ou tablette Galaxy à proximité qui a choisi d’aider à trouver des appareils égarés peut alerter le serveur Samsung de son emplacement, qui vous en informera à son tour. »

Il est à noter que les balises Tile utilisent un mécanisme similaire. Et Apple utilise également ce système de relai de signal Bluetooth pour permettre à ses utilisateurs de retrouver un appareil perdu même lorsque celui-ci n’est pas connecté à internet.

Samsung a aussi imaginé une fonctionnalité en réalité augmentée pour permettre à l’utilisateur d’être orienté pour trouver l’emplacement de son objet perdu.