Les conducteurs de Tesla se tournent vers la nouvelle Porsche Taycan

L’année 2019 promet d’être riche en nouveautés dans le domaine automobile, surtout du côté des concepteurs des bolides qui arpenteront nos routes dans les mois à venir. La tendance serait ainsi de plus en plus marquée par les nouveaux modèles électriques, plébiscités pour leur design, leur vocation écologique (à débattre) et leur consommation moins coûteuse.

Pour les possesseurs d’une voiture de la marque californienne Tesla par exemple, c’est bel et bien le prochain modèle du constructeur allemand Porsche qui leur tape dans l’œil. Nommé Taycan en référence à son allure sportive, celui-ci se destinera avant tout à ceux qui en ont les moyens.

Tesla Model S ou Porsche Taycan ?

Klaus Zellmer, le président de la division nord-américaine de Porsche, a ainsi indiqué à des journalistes américains que le nombre de préventes enregistrées pour réserver la Taycan avait largement dépassé les espérances de son entreprise. À tel point que le rythme de production a tout bonnement dû être accéléré !

À l’origine de toutes ces commandes ? Des conducteurs qui avaient auparavant choisi de rouler sur Audi, BMW, Mercedes… Et Tesla. En effet, les propriétaires des véhicules créés par la société d’Elon Musk composeraient la majeure partie des personnes intéressées par la Porsche Taycan.

La Porsche Taycan séduit, pour son caractère électrique ?

À voir de plus près la fiche technique de chacun des deux fabricants de voitures, cette nouvelle n’est pas si étonnante. En effet, mis à part leur forme de berline et leur consommation plus verte, les deux engins se ressemblent sûrement par leur performance et leur tenue de route.

La Taycan aura une puissance maximale de 600 chevaux (440 kW), là où la Model S monte à 598 chevaux. Cette dernière, plus que jamais concurrente de Porsche sur ce segment électrique, avait d’ailleurs été aperçue aux côtés de son homologue lors de tests organisés pour benchmarker de premiers prototypes.

Source