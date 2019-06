E3 2019 : Metroid, Fable, Rayman… retour sur les grands jeux absents du salon américain

Les (grands) absents de l’E3 2019

L’E3 2019 vient tout juste de fermer ses portes (le récap’ complet de Presse-Citron est disponible à cette adresse), et le rendez-vous américain, marqué par l’absence de PlayStation, a globalement déçu… mais semble toutefois voué à proposer une édition 2020 absolument culte.

Un salon qui a permis à de nombreux jeux d’être dévoilés et/ou présentés en version jouable… mais certains grands titres ont également brillé par leur absence.

Death Stranding

Quelques jours avant l’E3, Sony a pris le soin de dévoiler un nouveau trailer, ainsi que la date de sortie, du très attendu Death Stranding. Un titre signé Hideo Kojima, exclusif à la PS4 de Sony… et qui a évidemment pris le soin de ne pas se montrer durant cet E3 2019. Un jeu qui sera lancé le 8 novembre prochain sur PS4, et qui reste encore relativement mystérieux.

Metroid Prime 4

Du côté de chez Nintendo, on a diffusé un nouveau Nintendo Direct durant cet E3 2019. L’occasion de dévoiler du gameplay de Luigi’s Mansion 3 ou encore Zelda : Link’s Awakening, sans oublier d’officialiser la suite de Zelda : Breath of the Wild. Pas de nouvelle en revanche de Metroid Prime 4, ou même d’un éventuel Metroid Prime Trilogy sur Nintendo Switch…

Rappelons que le projet (officialisé à l’E3 2018) a depuis été repris à zéro, et qu’il faudra sans doute patienter (jusqu’à l’E3 2020 ?) pour enfin découvrir du concret concernant Metroid Prime 4.

Bayonetta 3

Toujours du côté de chez Nintendo, cet E3 2019 a également été marqué par l’absence totale de Bayonetta 3. En effet, alors que la compilation réunissant les deux premiers opus est déjà disponible sur Nintendo Switch, nombreux sont ceux qui espéraient pouvoir découvrir ce troisième épisode à l’occasion du salon américain, mais en vain… Selon toute vraisemblance, il faudra attendre 2020 pour enfin mettre la main sur ce Bayonetta 3.

The Last of Us Part. 2

Même si Sony était absent de cet E3 2019, certains espéraient en secret pouvoir enfin découvrir davantage d’informations concernant la suite de The Last of Us. Le jeu signé Naughty Dog devrait arriver dans les prochains mois sur PS4, mais ce dernier n’a pas donné le moindre signe de vie durant le salon américain. Selon certains, le titre sera disponible en fin d’année 2019, pour d’autres, il n’arrivera pas avant 2020… Wait and see donc.

Skull & Bones

Chez Ubisoft, on a fait le show avec WatchDogs Legion, mais aucune trace en revanche d’un certain Skull & Bones, un jeu de pirates orienté multijoueur annoncé il y a déjà de longs mois. Selon toute vraisemblance, cette nouvelle licence signée Ubisoft ne sera pas jouable en version finale avant avril 2020…

Fable 4

Sony absent, Microsoft avait le champ libre pour atomiser son grand rival durant cet E3 2019. Certes, la conférence du géant américain a réservé quelques bons moments, mais aucune trace de gameplay… ni même d’un certain Fable 4, pourtant très attendu par les fans. Beaucoup espéraient enfin découvrir officiellement ce quatrième opus, mais il faudra peut-être pour cela attendre le XO19 en novembre, à Londres.

Ghost of Tsushima

En gestation chez Sucker Punch, le titre Ghost of Tsushima, qui permettra au joueur de s’immerger dans le Japon du 13ème siècle, dans la peau d’un vaillant samouraï, a lui aussi pris le soin d’éviter de se montrer à cet E3 2019. Une absence plutôt logique, puisque le jeu sera une exclusivité Sony. A voir maintenant si ce dernier sera lancé sur PS4… ou sur PS5.

Rayman

Retour chez Ubisoft qui, en plus de ne pas proposer la moindre démo de Beyond Good & Evil 2, a également pris le soin d’oublier totalement celui qui fut jadis sa mascotte : Rayman. En effet, alors que de nombreux joueurs restent accros aux opus Origins (2011) et Legends (2013) le groupe français ne semble toujours pas décidé à proposer un vrai Rayman 4…