Google dévoile par erreur quelques infos sur Android 11

Android 10 n’est probablement pas encore installé sur la majorité des smartphones Android, mais on commence déjà à évoquer la prochaine mouture du système d’exploitation de Google. Traditionnellement, Google publier les premières betas de la nouvelle version de son OS plusieurs mois à l’avance, et dévoile certaines des nouveautés lors de sa conférence I/O au mois de mai.

Pour le moment, on ne sait pas exactement quand les premières betas vont arriver. Mais en attendant, Google nous a accidentellement donné un petit avant-goût d’Android 11.

En effet, comme le rapporte le site Android Police, sur son site web dédié au système d’exploitation Android, Google a publié, par erreur, une page pour Android 11.

Si vous vous attendiez à des informations détaillées, vous serez déçu. Néanmoins, cette page, qui a déjà été supprimée, donne quelques éléments :

La page découverte par Android Police évoque de nouvelles dispositions pour protéger la vie privée des utilisateurs. Pour rappel, avec Android 10, Google a déjà fait de gros efforts sur ce volet, en limitant, par exemple, l’accès aux informations des contacts, ainsi qu’en limitant l’accès aux données de géolocalisation par les développeurs d’applications tierces.

La page publiée par erreur évoque également les nouvelles APIs pour les appareils à écran pliable, le partage, la connectivité, les médias, en matière de « neural network » (intelligence artificielle), pour les capteurs biométriques, ainsi que des extensions de Vulkan. On notera aussi que l’interface particulière du Samsung Galaxy Z Flip, présenté par Samsung cette semaine, devrait être disponible sur d’autres marques.

Enfin, la page évoque des changements du système qui peuvent affecter le comportement des apps (ce qui est logique).

D’autres rumeurs circulent sur la toile, dont la possibilité que Google présente une version d’Android pour les téléphones non tactiles

C’est tout ce qu’on peut tirer de cette fuite officielle. Néanmoins, d’autres rumeurs concernant Android 11 circulent également sur la toile. Par exemple, des rumeurs suggèrent qu’avec Android 11, Google va faire sauter la limite des 4 Go pour les vidéos filmées avec l’OS. Google développerait également un nouveau mode avion plus intelligent.

On notera également que d’après des sources non officielles, Google s’apprêterait à lancer une version d’Android pour les téléphones non tactiles. En effet, bien que des smartphones low-cost et propulsés par Android Go soient déjà disponibles sur le marché, les téléphones basiques et non tactiles, mais connectés à internet, sont encore très populaires dans certaines parties du monde.

Cela a permis, en 2019, l’essor d’un système d’exploitation destiné à ces appareils, baptisé KaiOS. Et Google, qui est actuellement l’un des principaux partenaires de KaiOS, pourrait donc devenir l’un de ses principaux concurrents.