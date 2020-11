Jaloux d’un concurrent, Tesla peaufine à nouveau la Model S

Tesla traverse-t-il une crise de vanité ? Petit pas par petit pas, le constructeur automobile continue de repousser de quelques kilomètres l’autonomie de sa Model S, laissant à croire que l’arrivée prochaine de la Lucid Air lui causerait des problèmes d’ego.

Cette semaine, c’est un lecteur du site spécialisé Electrek qui en a fait la découverte. Sur une fiche des caractéristiques d’un exemplaire de Model S Grande Autonomie livré en novembre 2020, une dizaine de kilomètres supplémentaires est formellement mentionnée par l’EPA.

Le document officiel, obligatoire sur toutes les voitures neuves et d’occasion aux États-Unis, ne peut être une erreur alors qu’il s’agit de mesures réglementées. L’exemplaire en question admet ainsi pouvoir proposer une autonomie de 409 miles (658 kilomètres) selon les mesures standards de l’EPA, qui évaluait précédemment la Model S à 402 miles (647 kms).

« La prophétie s’accomplira » souhaite Tesla

Question d’ego ou simple stratégie marketing, le défi de Tesla ne peut nier l’existence de Lucid. Son premier modèle, la Lucid Air, n’est pas encore commercialisé bien sûr, mais jusqu’à 830 kilomètres d’autonomie l’attendront l’année prochaine au lancement de sa production en Arizona. Dans sa version « Touring », elle affichera 653 kilomètres d’autonomie, version à laquelle Tesla s’attaque aujourd’hui.

Précédemment, Tesla avait déjà réagi à ces échos chez son futur concurrent en abaissant le prix de sa Model S. Dans un tweet le 14 octobre, Elon Musk revoyait pour la troisième fois de l’année le ticket d’entrée, passant de plus de 80 000 à 69 420 dollars depuis fin 2019. Dans le tweet, le PDG de Tesla avait écrit que « la prophétie s’accomplira », laissant la liberté à ses abonnés d’y lire ou non une revendication de leadership et de revanche sur une concurrence qui ne la détrônera jamais.

Ajoutez à cela l’annonce de la Model S Plaid en septembre, avec ses trois moteurs et son autonomie de 520 miles (836 km) et vous obtiendrez une vraie conduite de constructeur challenger mis au défi par d’autres challengers encore plus avides de pousser la voiture électrique à des niveaux jamais atteins.

Confirmation et détails à venir

Il sera important de suivre les données affichées sur le site de l’EPA ainsi que sur le site de Tesla, car aucune modification n’a pour l’heure était inscrite d’un côté ou de l’autre. La découverte ne concerne que la Model S, et il n’est pas indiqué la nature de l’amélioration (logiciel, matériel, ou les deux ?).

Elon Musk pourrait bien finir par aborder le sujet, maintenant que son Twitter est moins préoccupé par SpaceX et le lancement de son premier vol commercial avec la NASA.

Au tout départ, la Model S Grande Autonomie ne dépassait pas les 400 miles (644 kms), suite un premier test par l’EPA que la firme n’avait pas jugé réalisé dans des conditions optimales. Quelque temps après, un nouveau test avait été fait, pour établir l’autonomie moyenne à 402 miles.

Enfin, en juin dernier, les modifications apportées comptaient notamment sur de nouvelles jantes et des matériaux plus légers pour augmenter les capacités. La dernière mise à jour technologique de la Model S avait ajouté un moteur à aimant permanent, plus efficient lui aussi. Cette version, qui en était la dernière en date jusqu’alors, a été essayée par Presse-citron ici.