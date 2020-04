Jordan Peele veut recruter Will Smith pour son prochain film d’horreur

On a une certaine affection pour le travail de Jordan Peele. Le génial réalisateur a bluffé la majorité de la planète avec Get Out puis US. Si ces films d’horreurs haletants n’auront à priori pas de suite malgré les réclamations de nombreux fans, il multiplie aussi les projets parallèles avec plus ou moins de succès. On regrettera notamment l’échec de Hunters, sa série sur Amazon Prime sur les chasseurs de nazis. Son nouveau projet, est encore un film d’horreur, sans grande surprise. Mais c’est le casting qui s’annonce pour le moins insolite.

Will Smith, future égérie de Jordan Peele ?

En effet, le réalisateur aurait tout simplement jeté son dévolu sur Will Smith, selon le site We Got This Covered. C’est un casting surprenant il faut le reconnaître. Si Jordan Peele s’est fait un nom avec l’humour, il surfe désormais sur le genre de l’horreur avec succès. Will Smith de son côté a bâti son profil sur des rôles plutôt humoristiques, ou manquant en tout cas de sérieux et de drame. En revanche, une mauvaise langue pourrait dire de lui que sa carrière ressemble désormais à un véritable film d’horreur. Entre Suicide Squad, Bright, Seul contre tous, After Earth ou Beauté cachée, on cherche encore où a disparu son talent. Seule lueur d’espoir, son rôle du génie dans Aladin, qui a cartonné au box-office.

Pour Will Smith, il pourrait bien s’agit d’une vraie opportunité, tant Jordan Peele a prouvé ces dernières années sa capacité à faire briller les acteurs qui sont sous ses ordres. Dans tous les cas, ce film devrait attirer le public, curieux de ce nouveaux projet, et de voir Will Smith dans un rôle complètement nouveau. De quoi faire souffler un petit vent de nouveauté sur Hollywood et relancer la carrière de Will Smith ? Pourquoi pas…