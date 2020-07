Le compte Revolut Junior fait plein de nouveautés (argent de poche, tâches…)

En plein confinement, Revolut officialisait un compte et une carte à destination d’un public de jeunes mineurs. D’abord disponible exclusivement au Royaume-Uni, le compte Revolut Junior a depuis été exporté sur le marché français.

Aujourd’hui, il connait sa première grande mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités et une formule disponible auprès d’un public élargi. La fintech promet de nouveaux services dans les mois à venir.

Un compte pour les enfants des clients Revolut

A l’origine, le compte Revolut Junior était réservé aux clients des parents « payants » de la néo-banque Revolut. Ces derniers devaient au préalable avoir souscrit aux formules Premium ou Metal pour être éligibles à cette offre pour leurs enfants.

La première nouveauté aujourd’hui est que cette offre est désormais aussi disponible pour les enfants des clients ayant souscrit à l’offre Standard (gratuite). Par défaut, la formule Revolut Junior est composée d’un compte, d’une carte de paiement et d’une application dédiée au jeune titulaire. A tout instant, les parents peuvent superviser et alimenter le compte depuis leur propre application Revolut.

Les clients gratuits auront toutefois quelques restrictions par rapport aux autres : la livraison de la carte associée au compte Junior sera payante, et la limite mensuelle de la carte est fixée à 40 euros. A titre de comparaison, les enfants des parents Premium et Metal peuvent dépenser jusqu’à 4 000 euros par an avec cette même offre.

Une nouvelle série de fonctionnalités

Outre ces restrictions, le compte Revolut Junior s’accompagne de nouvelles fonctionnalités réservées aux clients payants. La première est baptisée « Tâches » et permet d’associer une rémunération au jeune pour un service rendu (faire la vaisselle, ranger sa chambre etc). Libre à chacun de définir la tâche et le montant de la récompense associée.

La seconde fonctionnalité introduite par cette mise à jour permet d’accorder une allocation hebdomadaire aux enfants – sur le principe de l’argent de poche. Cela leur permet de mieux pouvoir « planifier leurs dépenses grâce à un revenu régulier et prévisible ».

Revolut prévoit également d’introduire le paiement mobile sur le compte Junior « avant la fin d’année ». Pour rappel, la néo-banque offre à tous ses clients majeurs la possibilité d’enregistrer leur carte sur Apple Pay et Google Pay pour régler leurs achats. Enfin, elle devrait aussi permettre aux parents de rattacher le compte Revolut Junior de leur enfant à deux comptes. Pour en savoir plus, voici notre avis sur Revolut.